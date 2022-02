Misterio en La Pampa: tres personas aseguran haber sido teletransportadas

Tres personas denunciaron haber sido teletransportadas en el pueblo Victorica, La Pampa, mientras viajaban por la ruta provincial 105.

Esta no es la primera vez que se escuchan anécdotas paranormales ocurridas en La Pampa. En 2021, una mujer aseguró haber sido abducida por un ovni y ahora tres personas reportaron un caso de teletransportación. El hecho sucedió en el pueblo Victorica y llamó la atención de los expertos, quienes ya recibieron una gran cantidad de denuncias similares.

Estas tres personas, mayores de edad, estaban viajando de noche por la ruta provincial 105 cuando de repente vieron unas luces y el GPS de sus camionetas les indicó que estaban parados en un punto completamente alejado del que se encontraban segundos atrás. Según le informó el ufólogo Oscar Alfredo Mario en diálogo con La Arena, ya van varios casos de la misma índole que se vienen registrando en esa misma zona.

Las personas se estaban dirigiendo hacia la Agrotécnica de su localidad. Su GPS les indicaba que todavía les faltaba 30 kilómetros para llegar a su destino, pero de repente, vieron unas luces que se desvanecieron a los pocos segundos. En cuestión de segundos, el aparato pasó a indicarles que estaban parados en el acceso del pueblo, a 0 kilómetros de su destino.

El ufólogo aseguró que esta situación no le sorprendió en lo más mínimo ya que esa es una “zona caliente” para todo ese tipo de sucesos. “No me extraña para nada, porque esa parte del Oeste provincial es una 'zona caliente' en la que no pocas veces en los últimos 30 años hubo manifestaciones de este tipo, incluyendo la aparición de luces y ovnis”, manifestó.

“De todo esto pueden dar fe distintos protagonistas que incluyen a policías, cazadores, estudiantes de escuelas rurales y viajeros”, continuó. Otros casos similares se reportaron en la ruta nacional 5 a partir del año 2012. “Dos jóvenes que por cuestiones laborales recorren con frecuencia la ruta 5 que une Catriló y Santa Rosa denunciaron que en tres oportunidades se sintieron 'desorientados' durante el trayecto y qué, al cabo de varios minutos y sin hallar explicación al suceso, notaron que continuaban el viaje sin la noción del camino recorrido”, cerró.

El caso de Irma Rick, la mujer de la Pampa que asegura haber sido abducida por un ovni

El 16 de noviembre de 2021, Irma Rick, de 55 años y oriunda de La Pampa, desapareció de su casa durante 24 horas en el pueblo Jacinto Arauz, en donde vive con su esposo. La mujer contó que estaba tomando mate en su casa cuando de repente su celular empezó a hacer interferencia, escuchó un ruido de un viento muy fuerte afuera y salió a ver qué estaba pasando.

Al instante, se encegueció por una luz muy intensa y se desmayó. Se despertó al día siguiente, a 60 kilómetros de su casa y sin entender qué es lo que había pasado. “No sé lo que pasó, recuerdo muy poco. El teléfono empezó a interferir, caminé y no recuerdo más nada. Lo único que recuerdo ese que me fui de noche y volví de día. Atiné a abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos”, relató.

“La luz era tan fuerte que me volvía a cerrar los ojos de vuelta. Lo que sí recuerdo es que al otro día estaba sentada en la calle con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas y cuando abrí los ojos vi la calle. No recuerdo el tiempo que estuve sentada”, continuó. Tras ese episodio, Irma solamente podía mover las manos. “No podía hablar, no me salían las palabras. Perdí la noción de todo”, finalizó.