Irma Rick, la mujer de 55 años oriunda de La Pampa que en noviembre de 2021 denunció haber sido abducida por un ovni, volvió a aparecer en las noticias y jura estar embarazada de un extraterrestre. Además, aseguró que está por hacerse estudios médicos para comprobarlo.

La mujer había desaparecido de su casa repentinamente el año pasado y generó preocupación y dudas entre sus allegados. Pero al día siguiente la encontraron en el medio de la calle a 60 kilómetros de su casa, en estado de shock y sin poder recordar cómo había llegado hasta allí. Incluso hasta hoy no hay ninguna prueba lógica que justifique cómo Irma llegó a transportarse y ni siquiera se registraron huellas en el camino. Tampoco hay rastros de que se haya tratado de un secuestro o de un hecho violento y ella misma asegura ser incapaz de caminar 60 kilómetros sin cansarse.

“Estoy embarazada de un extraterrestre. Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas”, relató Rick en diálogo con el medio local La Brújula 24. “Supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron. No tengo panza todavía, siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía”, cerró.

El relato de Irma Rick sobre su abducción extraterrestre

Irma vive con su marido en el pueblo Jacinto Arauz. El pasado 16 de noviembre, desapareció de su casa durante 24 horas y apareció 60 kilómetros de su casa, tirada en el suelo y sin recordar qué había pasado en ese lapso de tiempo. De acuerdo con su relato, lo último que recuerda es que estaba en su casa cuando de repente comenzó a escuchar “un viento que zumbaba” y que al salir al patio perdió “la noción de todo”. “Ni siquiera yo sé cómo explicarlo. Mi marido se fue y yo me levanté, tomé dos o tres mates y de repente el teléfono me empezó a hacer rayas como cuando se corta el cable, tenía interferencia. Y de repente empecé a escuchar un viento que zumbaba, salí para afuera y perdí la noción de todo”, relató Irma en diálogo con Crónica TV.

Al día siguiente, Irma apareció “sentada en la calle, con las piernas extendidas y los brazos arriba de las piernas”. Al abrir los ojos, dijo que vio una luz muy blanca y cegadora. “No sé cuánto tiempo estuve sentada, recuerdo muy poco. Atiné a abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. La luz era tan fuerte que me volvía a cerrar los ojos de vuelta”, añadió. Cuando pudo comunicarse con sus hijos, Irma intentó explicarles con palabras qué es lo que le había sucedido pero no le salía la voz. “Lo primero que hice fue llamar a mis hijos pero no podía hablar, entonces les escribí. Me hacían videollamadas pero yo solo les movía las manos. No me salían las palabras”, cerró.

Qué dicen los expertos sobre el caso de Irma Rick

El caso de Irma Rick generó un gran interés tanto en los ufólogos nacionales como internacionales: los expertos de Rusia y Estados Unidos se comunicaron para investigar más esta situación. Oscar “Quique” Mario, ufólogo de La Pampa, aseguró que es imposible que Irma se haya transportado todos esos kilómetros “Es imposible que haya caminado todos esos kilómetros, no hay huellas de polvo ni de tierra, ni tampoco síntomas de cansancio que nos hagan suponer que pudo haber hecho eso. Además, se trata de una persona con obesidad. Estoy recibiendo correos electrónicos de Rusia, Estados Unidos y España, quienes reconocen que esta es una zona muy particular en el mundo, y me están solicitando información”, sentenció.