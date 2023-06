Espeluznante video: un rayo golpeó un avión lleno de pasajeros y todo quedó grabado

El video grabó el impresionante momento del impacto. Qué pasó con la aeronave.

Un impactante video recorre las redes sociales debido a la sopresa que causan sus imágenes. La captura de un curioso pudo mostrar como un rayo impacta con toda su fuerza sobre un avión lleno de pasajeros en medio de una brutal tormenta.

El espeluznante video registró como un avión Embraer E175 de la compañía American Eagle repleto de pasajeros fue alcanzado por una explosiva descarga eléctrica, instnates antes de que terminara su aterrizaje durante una tormenta en Arkansas. El video no tardó en recorrer las redes sociales y captar la atención de los usuarios por la espectacularidad de la secuencia.

La aeronave se encontraba esperando que la fuerza de la tormenta disminuyera o se disipara para culminar sus maniobras y acercarse a la puerta de embarque cuando fue impactada por la descarga eléctrica. De acuerdo con el testimonio de la persona que grabó las imágenes, identificada como Jason William Hamm por el medio Viral Press, ese no fue el primer rayo que se acercó al Embraer E175, ya que segundos antes hubo otro que pasó muy cerca. "No creo que haya golpeado el avión, sin embargo, habría hecho un video increíble", aseguró el hombre.

Ya con la cámara de su celular preparada, Hamm sí consiguió capturar el impacto del rayo que dio en el fuselaje del avión. En las imágenes se ve a la aeronave detenida en la pista, bajo una impresionante lluvia. De un momento a otro, se observa como el rayo impacta en su cola y provoca un estruendo y chispas. No obstante, el efecto es mucho más llamativo al ver la secuencia en cámara lenta. De fondo, incluso se logra escuchar la sorpresa de otros espectadores del momento, que llegaron a pronunciar algunas exclamaciones.

Qué pasa si un rayo impacta en un avión

El impacto de un rayo sobre un avión es una situación más común que lo que la mayoría de la gente imagina. Así lo aseguran el Centro de Instrucción Aeronáutica Iasca, que afirma que un rayo impacta sobre una avión cada mil horas de vuelo. En tontao que la Organización de Aviación Civil Internacional resalta que alrededor de 300 aviones al día reciben una descarga eléctrica de este tipo.

No obstante, no sucede nada grave dentro del avión. Más allá del efecto de la luminosidad y el estruendo para quienes se encuentren cerca, el rayo no provoca ningún problema para los pasajeros y sus tripulantes. Esto se debe a la forma en la que están fabricados los aviones. Todo se explica con un fenómeno similar al de la jaula de Faraday. En resumidas cuentas, Faraday construyó una jaula metálica con al que demostró que al aplicarle electricidad desde el exterior, la carga electrica es nula en su interior y solamente se mueve por el exterior.

Al estar construídos en gran parte con alumino -un gran conductor de la electricidad- en su superficie, en los aviones se produce un efecto como el de la jaula de Faraday. No obstante, sí puden ser afectados los controles y componentes eléctrónicos.