Dinosaurios ya se estaban extinguiendo cuando cayó el meteorito, según un nuevo estudio

Un reciente estudio afirma que la baja global de la temperatura y la desaparición de herbívoros iniciaron con el declive de los dinosaurios 10 millones de años antes de que el asteroide impactara contra la Tierra.

Es un conocimiento popular que la extinción de los dinosaurios se produjo por la caída de un enorme asteroide que impactó en la Tierra hace 66 millones de años pero un reciente estudio publicado en la revista científica Nature Communications indica que el declive de los dinosaurios habría comenzado 10 millones de años antes. Un clima más frío y la extinción de herbívoros configuran los dos factores principales que explican las causas de la caída que ya estaban sufriendo determinado tipo de dinosaurios antes de que el asteroide de 12 kilómetros de ancho impactara en la península de Yucatán, México.

"Hemos estudiado las seis familias de dinosaurios más abundantes del Cretácico, hace entre 150 a 55 millones de años", explicó Fabien Condamine, autor principal del trabajo e investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. El experto remarcó que en su estudio de estas familias de dinosaurios que incluyen a gigantes como los tiranosaurios, los triceratops y los hadrosaurios, todos estaban "evolucionando y expandiéndose con éxito" hasta hace aproximadamente 76 millones de años, cuando se produjo una "caída repentina". Las tasas de extinción aumentaron mientras que las de formación de nuevas especies disminuyeron.

"Tiene sentido y, de hecho, esta es la parte mejor muestreada de su registro fósil, como muestra nuestro estudio" explicó Phil Currie, coautor del estudio e investigador en la Universidad de Edmonton (Canadá), sobre el declive de los dinosaurios en sus últimos 10 millones de años. Como explicación, el experto indicó dos posibles causas: por un lado que el clima se estaba volviendo más frío -la temperatura media global cayó 7º centígrados-, dificultando la supervivencia de estos dinosaurios acostumbrados a temperaturas más cálidas; y por otro lado, la extinción de los herbívoros hizo que "los ecosistemas fueran más inestables y propensos a las extinciones en cascada".

Sin embargo, este estudio no afirma que no fue el asteroide lo que terminó por extinguir a los dinosaurios sino que si bien estos estaban en franco declive, el impacto de meteorito significó una especie de golpe de gracia para la vida de estas criaturas. Las condiciones antes mencionadas muestran que las familias estudiadas no pudieron adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales. Para este trabajo, los investigadores estudiaron 1600 fósiles de 247 especies de dinosaurios pertenecientes a las seis principales y más estudiadas familias de estas antiguas bestias (anquilosáuridos, ceratópsidos, hadrosáuridos, dromeosáuridos, troodóntidos y tiranosáuridos).

El asteroide que terminó con los dinosaurios cayó formó el Cráter de Chicxulub, en la península de Yucatán, México.

"El mundo había estado dominado por los dinosaurios durante más de 160 millones de años y, a medida que declinaban, otros grupos comenzaron a dominar, incluidos los mamíferos", sentenció Condamine al tiempo que indicó que se trató de un "momento clave" en la evolución de la vida. Al ser tan grandes, los dinosaurios probablemente apenas notaban que ya había pequeños mamíferos peludos entre la maleza, que comenzaron a aumentar en cantidad de especies antes de que los dinosaurios desaparecieran.