Yuyito González confesó lo que hace con Milei en la Quinta de Olivos: "Entrar en calor".

La conductora Yuyito González ventiló nuevos detalles de su convivencia con el presidente Javier Milei y en esta ocasión confesó la actividad íntima que realizan en la Quinta de Olivos "para entrar en calor". La revelación de la ex de Guillermo Coppola y la mirada de asombro de sus panelistas de televisión.

Como ya se volvió habitual en los primeros minutos de Empezar el día (Ciudad Magazine), Yuyito González contó algunas particularidades de su noviazgo con el Presidente y ante sus panelistas Facundo Ventura y Pochi, de Gossipeame, arrojó: “Ayer empecé el gimnasio otra vez, nada que ver con vagos, la antivaga. Me dieron ganas, hay que arrancar. Estoy feliz”.

Pero antes de contar la rutina de ejercicios que hizo, reveló que Milei la acompañó en la actividad física: “Voy con mi novio”. “Arranque con caminata para entrar en calor, después hice bici, pesas, luego hice pesas de las piernas e hice escaladora”, agregó. En ese momento, Facundo Ventura se apresuró a aclarar que Yuyito y Milei no fueron a cualquier gimnasio, sino que hicieron ejercicios en el gimnasio de la Quinta de Olivos.

Yuyito González quedó envuelta en un fuerte escándalo que hizo temblequear su relación con Javier Milei y debió salir a hablar en medio de los rumores de "acomodo" en su carrera en los medios. El descargo de la conductora ante la picante información que trascendió y pone en jaque al Presidente.

Todo empezó con una información que se lanzó en el magazine El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) donde se especuló que Yuyito terminaría su ciclo Empezar el día (Ciudad Magazine) para mudarse de canal: "Chau Ciudad Magazine, que llega hasta diciembre. Por el momento no tiene contrato en la pantalla. Hay una oferta por parte de la TV Pública para que haga un programa similar a lo que está haciendo".

Luego de la primicia, se generó un fuerte escándalo en redes sociales y Yuyito salió a desmentir su pase a la TV Pública en el programa de streaming de Brenda di Aloy, su hija: "No tengo ofertas ni propuestas para la TV Pública. Sinceramente, nadie me habló ni me ofreció nada pero si sé que es algo que surgió en El Run Run del Espectáculo".

Por su parte, la TV Pública emitió un comunicado en el que dejó en claro que no existe relación laboral alguna entre la señal y la conductora Yuyito González: "Desde Televisión Pública queremos comunicar que en ningún momento se mantuvo contacto con la conductora Amalia González ni con su producción con el objeto de sumarla a la grilla de programación del canal. Las versiones difundidas en las últimas horas son solo rumores que no se condicen con la realidad, razón por la cual esta empresa se ve obligada a negar enfáticamente tal información". "Creemos que Amalia González en una gran profesional con una destacada trayectoria que la ha convertido en una referente de la televisión. Sería sin dudas un honor poder contar con su prestigio en una pantalla como la de Televisión Pública; sin embargo, reiteramos, no ha habido contacto alguno y los rumores que circularon son infundados", cerró el comunicado.