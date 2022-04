Yeyo de Gregorio escrachó a Nicolás Vázquez: "Me terminó cagando por dos mangos"

Yeyo de Gregorio volvió a disparar contra Nicolás Vázquez, a dos años de que se volvieran virales por una pelea por plata.

Yeyo de Gregorio rompió el silencio en el programa de Ulises Jaitt y disparó con todo contra Nicolás Vázquez, a quien acusó de quedarse con dinero que le correspondía a él. "Me sentí re sarpado", confió el joven actor sobre su pelea con Vázquez, que se hizo mediática hace poco más de dos años cuando publicó un tuit contra su colega y "referente".

La pelea entre Yeyo de Gregorio y Nicolás Vázquez era prácticamente desconocida hasta que el joven actor disparó contra su colega al verlo enviándole un saludo a Agustín "Cachete" Sierra en el Cantando y lo calificó de "careta". Tanto Vázquez como su esposa Gimena Accardi le respondieron con todo a quien fuera compañero de ambos en Casi Ángeles.

A más de dos años de aquel polémico cruce, De Gregorio volvió a hablar del tema y no dudó en destrozar al productor teatral. "Cuando trabajé con él la segunda vez, la verdad que puse todo en sus manos pensando que me quería y me terminó cagando por dos o tres mangos de más", contó el actor en diálogo con Ulises Jaitt para El Show del Regreso (Radio Ensamble).

"Se terminó quedando con plata mía, un boludo. De ahí nunca más", insistió "Yeyito". A continuación, el actor brindó su versión de los hechos que desembocaron en su pelea con quien consideraba su "referente". En ese sentido, De Gregorio siguió con su relato: "Me sentí re sarpado porque justo me tenía que ir a Disney y él me llamó para para protagonizar una obra que él iba a dirigir por primera vez".

Entonces Vázquez le dijo que arreglara con la producción, pero el joven prefirió dejar todo en manos de su colega. "Fue una enseñanza en mi vida de que el bolsillo me lo toca mi mamá, mi papá y nadie más. Todos creen que es un referente para vos y que va a jugar para vos, y de la noche a la mañana juega en contra", reflexionó De Gregorio finalmente.

Su relación con Gimena Accardi

Por otro lado, el actor también dio detalles de cómo quedó su vínculo con Gimena Accardi, quien lo destrozó cuando la pelea con Vázquez se hizo pública. "Es difícil. Con Gimena nos llevábamos bárbaro pero salió a matarme, a defenderlo a él sin tener nada en contra mío. Me dio por las bolas, dije 'que cagada'", contó.

"Por culpa de un problema que tuve con él, solo por ser él el marido también me viene a bardear así, pero bueno, todo bien. La respeto, es una gran actriz. Cuando trabajamos trabajamos bárbaro y a mí por lo menos nunca me hizo nada", cerró Yeyo de Gregorio, durísimo.