Yanina Latorre y su drama que involucra a Diego Latorre: "No es vida"

Yanina Latorre se sinceró en LAM, por El Trece, y reveló un calvario que incluye a su marido en el día a día.

Yanina Latorre se sinceró acerca de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) y reveló un calvario que vive en el día a día, que involucra a su marido Diego Latorre. Durante la emisión del miércoles 15 de diciembre de 2021 en el programa de televisión en el que ella es una de las panelistas, insinuó algo que sorprendió al resto de los presentes en el estudio del canal abierto del Grupo Clarín.

Sin Ángel de Brito porque está de vacaciones en Mar del Plata, las "Angelitas" conducen de manera rotativa por ahora y en esta oportunidad le tocó a Mariana Brey. Mientras tanto, escuchaban atentamente Cinthia Fernández, Pía Shaw y Andrea Taboada. No obstante, luego desarrolló el tema a través de sus historias de Instagram (@yanilatorre).

Como ya se sabe, el matrimonio vive en un barrio cerrado ubicado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que siempre deben tomar con el auto la autopista Panamericana, una ruta que demanda muchos kilómetros de recorrido y suele ser desgastante. Entonces, "Yani" se expresó al respecto de lo que le ocurre cotidianamente para poder estar en LAM, por El Trece.

La panelista de 52 años comentó en sus historias de Instagram (@yanilatorre) acerca de los viajes que realiza para llegar al piso para participar del programa que va de lunes a viernes de 11 a 13: “Amo cuando estoy sentada de acompañante y voy todo el camino contestando mensajes y mails”. Y se dirigió directamente a su esposo: “¿Me contratás un chofer?”.

“¿No querés ser mi chofer?", le insistió. Y le explicó en la cara los motivos de su ruego: "Estoy podrida de manejar. Mi vida pasa en la (autopista) Panamericana... Es la segunda vez que vuelvo a la Capital”, soltó ella, aunque allí sí habló su marido y acotó irónicamente “como si no tuviera que hacer nada, ¿no?”.

“A la mañana, para conducir LAM, tuve casi tres horas de viaje. No es vida... Algo no normal está pasando”, le contestó ella como para tratar de encontrar un mensaje de aliento de Diego. Sin embargo, lejos de ello, "Gambetita" se hizo el desentendido y le respondió “¿pero no terminan LAM ya? Te falta poquito”.

Por último, Yanina Latorre completó en tono de broma: “¡Que tipo de mierda! Quedan dos semanas y chau, besitos. Hoy mi hijo se fue de viaje de egresados y lo llevó el chofer, como tenía que ser”.