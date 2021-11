Latorre criticó a importante DT de selección: "Ciclo agotado"

El comentarista no tuvo piedad con un entrenador que está en la cuerda floja.

El comentarista deportivo Diego Latorre suele realizar análisis en medio de los partidos y desde que fue dejado de lado en el equipo periodístico que cubre las Eliminatorias Sudamericanas en la Televisión Pública, utiliza su cuenta de Twitter para expresar determinadas opiniones en el momento de los hechos. Ayer estuvo realizando consideraciones en vivo sobre el partido que Bolivia le ganó 3 -0 a Uruguay y fue terminante con lo que debe realizar la Celeste si quiere clasificar a Qatar 2022.

"El ciclo de Oscar Tabárez parece agotado. La selección uruguaya no tiene respuestas en la adversidad. Debe ser una decisión extremadamente difícil de tomar, pero si aspiran a clasificarse a Qatar, el giro es ahora", twiteó el ex futbolista al finalizar el partido. Durante el encuentro también había dejado algunas consideraciones. "Autodestructivo Uruguay", puso luego del segundo gol boliviano y "Uruguay siempre te ganaba en las áreas. Hoy pierde donde antes mostraba todo su poder", completó en el entretiempo.

Gambetita fue dirigido por el Maestro Tabárez en sus últimos torneos en Boca antes de irse a jugar a la Fiorentina. Hace algunos meses en el programa Equipo F de ESPN lo valoró como el primer técnico que lo bancaba hasta el finalizar el partido sin reemplazarlo. Es muy recordado un gol de Latorre a River en la Copa Libertadores de 1991 en el minuto 87 con el que Boca ganó el clásico 4-3 luego de estar perdiendo 1-3.

El exentrenador de Boca realizó algunas declaraciones luego de lo que fue la cuarta caída consecutiva de su selección, algo que nunca había pasado con este formato de Eliminatorias que se juega desde el Mundial de Francia 98. “Tuvimos una serie de partidos que marcó el calendario. Dos difíciles: jugar con Argentina y Brasil de visitante. Bolivia siempre fue difícil. Me refiero a que esos partidos tuvieron una continuidad y eran partidos que con cualquier calendario se podían perder”, fue el análisis que realizó Tabárez para explicar la mala racha.

Pero también se refirió a su posible renuncia ante el difícil momento futbolístico. “Yo soy un profesional de esto, hice un contrato. Ese tipo de decisiones se toman a otro nivel. Si se toman, se respetarán cómo se hace siempre. No sé quién me puedo exigir eso a mí, sobre todo después del tiempo de trabajo que se tuvo acá. No considero irme tirando la toalla", expresó. Oscar Washington manifestó que de esto se sale ganando partidos. "Yo creo en estos jugadores. Hay otros que no han podido estar por diferentes circunstancias y son parte del potencial que tiene el plantel. Lo único que queda es mirar para adelante y seguir luchando”, manifestó.

Uruguay se encuentra séptimo en la tabla pero a un punto de Perú que en la quita ubicación es el país que por el momento estaría en posición de jugar un repechaje para ir al mundial. En la próxima doble jornada de Eliminatorias, entre fines de enero y principio de febrero, la Celeste juega contra dos equipos que están por debajo en la tabla. Primero visita a Paraguay en Asunción y luego recibe a Venezuela en Montevideo. Luego en marzo cierra su participación contra Perú de local y Chile de visitante.