Yanina Latorre anunció que atraviesa una delicada enfermedad: "Estoy asustada"

La polémica angelita Yanina Latorre compartió con sus seguidores la angustiante complicación de salud que transita.

Yanina Latorre dejó por un rato de lado sus contestaciones picantes y usó sus redes sociales para anunciar que está transitando una dolorosa enfermedad. "Estoy asustada", manifestó.

La controvertida panelista de LAM (América TV) padece Neuroma de Morton, una inflamación que compromete el metatarso. La causa más común por la que surge esta dolencia se debe al uso habitual de zapatos altos (tacos, plataformas) y ajustados, sin que el pie pueda estar cómodo.

Para hacer pública su situación, Latorre grabó un video en Instagram desde el consultorio de kinesiología en el que se está tratando con radiofrecuencia y Microelectrólisis Percutánea (MEP), que se administra por inyecciones. "Estoy asustada. Se supone que eso me va a empezar a aliviar el dolor",

En otra de las stories, Yanina documentó el momento en que le aplicaron la inyección e indicó: "El pánico que estoy teniendo. Tres veces tengo que venir (...) Me la banqué chicos... una aguja en el pie clavada veinte minutos. Qué grosa me siento".

Fuerte derrape de Yanina Latorre en vivo: "Soy machista, es mi pensamiento"

Yanina Latorre protagonizó una fuerte pelea en vivo con su compañera de LAM (América TV), Estefanía Berardi, en medio de un debate sobre la maternidad. Durante toda la discusión, en la que predominaron los gritos, la esposa de Diego Latorre soltó una frase letal: "Soy machista".

Todo comenzó cuando empezaron a discutir sobre la demanda que Camila Homs le hizo a Rodrigo de Paul con respecto a la manutención de sus dos hijos en común. A raíz de esto, Latorre defendió al futbolista pero aprovechó la situación para meter a "La China" Suárez en el debate y criticarla por su rol de madre. Berardi le señaló que estaba haciendo una diferencia con la actriz por el simple hecho de ser mujer y la pelea escaló todavía más.

"Yanina, recién nombraste a 'La China' y la re criticaste porque se fue con el novio quince días de vacaciones, pero con De Paul está todo bien", le señaló Estefanía. "Yo lo que digo es que nunca está y es la mamá", le respondió Latorre, y Ángel de Brito la interrumpió para decirle que es imposible saber eso y que además "La China" es quien se hace cargo de sus hijos la mayoría del tiempo.

“Dijiste que 'La China' no los cuida o no sé qué y en realidad no lo sabemos", le explicó Berardi, y Latorre exclamó furiosa: “Yo tengo otro pensamiento, soy machista. Yo pienso que la madre tiene que estar con los hijos. Es mi forma de pensar. Si te va, entendela. Vos tenés ganas de pelear conmigo, nena. Peleamos cuando termine el programa. ¡Qué pesada que es, por favor! Tiene una obsesión conmigo”.