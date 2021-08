Yamil Santoro denunció a Tamara Pettinato por ir a la Quinta de Olivos

El precandidato a legislador porteño por la fórmula de López Murphy anunció que "amplió la denuncia penal por el #OlivosGate contra Tamara Pettinato", columnista de espectáculos de Radio con Vos.

Tamara Pettinato fue denunciada penalmente por Yamil Santoro, precandidato a legislador porteño junto a Ricardo Lopez Murphy, debido a haber ido a la Quinta de Olivos durante la cuarentena.

"Acabamos de ampliar la denuncia penal por el #OlivosGate contra Tamara Pettinato y todos los dirigentes kirchneristas que celebraron año nuevo en el quincho de Olivos", escribió el dirigente opositor Yamil Santoro en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Tamara Pettinato dijo que su visita a Olivos era un tema privado y no tiene la obligación de explicarlo. De ser así sería una confirmación de un delito, deberá explicarse ante la Justicia".Pettinato, actualmente columnista de Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, fue una de tantas figuras de la cultura y los medios que asistieron a Olivos tales como los empresarios Carlos Rottemberg, Marcelo Tinelli, Adrián Suar y las actrices Florencia Peña y Alejandra Darín.

Flor Peña demandará a Fernando Iglesias: "No da que siga pasando esto"

El escándalo por el machismo explícito y público de Fernando Iglesias contra Florencia Peña sigue y ahora fue la propia actriz la que adelantó qué analiza hacer con el diputado macrista. "Estoy pensando en demandarlo porque esto fue demasiado lejos, no la voy a dejar pasar. Se pasaron de todo límite y tienen que pedir disculpas", sostuvo el martes 3 de agosto de 2021 en el diálogo con Crónica Anunciada (FM Futurock online).

"¿A quién se le puede ocurrir que voy a ir un martes a las 11 de la mañana a hacerle un pete al Presidente?", preguntó irónicamente la artista de 46 años luego de que el político insinuara que su visita a Alberto Fernández a la Casa Rosada había sido por motivos sexuales en lugar de la causa real: hacerle un pedido por la crisis que viven sus colegas como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"Fernando Iglesias dijo que entré a las 11 y salí a la 1 am, eso es mentira. Hasta dijo que era un escándalo sexual. Y a eso se sumó Waldo Wolff (otro diputado opositor) diciendo que fui de rodillas... ¿Las mujeres de Juntos por el Cambio no van a decir nada?", bramó "Flor" Peña.

"Estoy agotada de esto, se fueron al choto. Y no me lo hacen a mí, es una violencia a las mujeres constante", se quejó quien interpretó a "Moni" Argento en Casados con hijos (Telefe). "Nadie de Juntos por el Cambio se comunicó conmigo. Esto excedió todo límite. Diputados nacionales recogieron el guante y eso me pareció lo más grave", continuó en la misma línea.