"Ya no puedo cuidarlo": la esposa de Cormillot lanzó un extraño mensaje

La esposa del nutricionista Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini mostró su angustia en redes sociales ante los pensamientos que están rondando en su cabeza.

Faltan pocos días para que Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se conviertan en padres de Emilio. Sin embargo, la esposa del famoso nutricionista rompió el silencio con un extraño y angustiante descargo en redes sociales. "Ya no puedo cuidarlo".

En una publicación en la que se mostró junto a su esposo, Estefanía manifestó: "Y así se nos van las últimas fotos con panza….? A dos semanas de conocer a nuestro Emilio y pasar a ser tres en la casa, hoy pensaba ‘en días sale’… Y me agarró una sensación rara…. La de… Ya no puedo cuidarlo tanto como ahora que esta en mi panza"..

"Ahora va a estar expuesto al exterior… Y ahora arranca la lucha conmigo misma para no sobreprotegerlo, para no volverlo loco con mis cuidados insoportables, porque realmente el es un cristal para mí, que costó tanto, que no entra en mi cabeza que algo o alguien pueda hacerle mal… la de saber que no me puedo quedarme toda una noche mirando que este bien…", agregó, en inesperado descargo.

Sobre sus miedos en torno a la maternidad, Estefanía señaló con sinceridad: "Saber que no puedo solucionarle la vida, que voy a tener que dejar que se golpee y que aprenda, acompañarlo de la mejor manera, dándole herramientas, pero no haciendo por él".

"No voy a ser la primer ni única mamá que sienta esto… Pero recién ahora lo comprendo, este sentimiento de ‘daría hasta lo que no tengo por él’. Nos podremos equivocar como padres… Pero siempre lo que hagamos va a ser desde el amor más puro y si algo me hace feliz es saber que tenemos una red de amigos, familia, con abuelos, padrinos, primos y más que lo esperamos para llenarlo de amor ?", cerró, preocupada.

La dramática decisión de Cormillot, a días de ser padre: "Estoy en tiempo de descuento"

“Sabés que estás en tiempo de descuento ahora y a los 30 y pico eso no lo pensás. Así y todo lo volvería a hacer 20 veces más", admitió Cormillot cuando le preguntaron por las diferencias de ser padre a los 83 años. Visiblemente conmovido declaró que le graba videos a Emilio para luego poder verlos junto a él, cosa que llevó a Mariano Iúdica a comparar la situación con la película Mi vida, que cuenta la historia de un hombre con cáncer terminal que registra el día a día de su vida para que su hijo lo conozca cuando ya no esté.

“En los videos le cuento lo que hago, lo que significa él para mí y le leo cuentos”, manifestó Cormillot. Sobre las críticas que recibió por traer un hijo al mundo a los 83 años lanzó: “Fue un acto de amor. Después, uno le puede poner cualquier intelectualización para justificar, de alguna manera, lo que hizo”.