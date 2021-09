Wanda Nara y una confesión íntima sobre Maxi López: "Muchas logran fingir"

La actual esposa de Mauro Icardi disparó con munición pesada contra el padre de sus tres hijos mayores. Wanda Nara, sin filtros contra Maxi López.

La mediática empresaria Wanda Nara le concedió una entrevista al medio italiano Confidenze en donde habló de su vida privada junto a Maxi López. El exfutbolista de River Plate fue su primer esposo y es el padre de sus tres hijos mayores. También, como es de público conocimiento, el rubio delantero fue protagonista de una escandalosa separación de la actual esposa de Mauro Icardi.

"Lo dejé todo por él y no me merecía una traición. Yo era muy popular en mi país. La verdad es que lo sigo siendo. Pero cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia”, comenzó diciendo Wanda Nara, haciendo alusión al sacrificio que debió hacer alejándose de su entorno para acompañar a su (por entonces) pareja.

Por otro lado, Wanda Nara agregó: “Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante. Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga. Por supuesto, hay muchas mujeres que logran fingir y seguir adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy Sagitario y no me defraudo”.

Wanda Nara aseguró que Maxi López puede ver a sus hijos

Actualmente en Francia con Mauro Icardi, jugador del PSG, Wanda Nara dejó en claro que Maxi López puede reunirse con sus hijos en cualquier momento: “Los ve cuando puede venir a verlos a París. También estuvieron juntos en Italia. ¿Si hablo con ellos sobre el padre? Algunos confunden que quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal... Cada uno es responsable de sus actos y yo de crecer niños con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”.

"Desde los cuatro años trabajo en la moda, desfiles, castings, publicidades y trabajos desde muy chica... Lo de ser famosa era una consecuencia que antes o después llegaría. Porque desde muy chicas nos vieron en una plaza a mi hermana y a mí y nos propusieron ingresar a una agencia de publicidad, de ahí nunca más dejamos de trabajar", sentenció Wanda Nara, hablando sobre su camino a la fama y cómo logró insertarse en los grandes medios de la República Argentina.