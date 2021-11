Wanda Nara y Antonela Roccuzzo, unidas tras el escándalo con Mauro Icardi

Wanda Nara y Antonela Roccuzzo comenzaron a vincularse desde la polémica con Mauro Icardi y 'La China' Suárez.

Wanda Nara está en plena reconciliación con su esposo, el futbolista Mauro Icardi, después de haberse enterado que él le había sido infiel con ‘La China’ Suárez. En medio de toda la polémica, se acercó a Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Desde todo lo ocurrido, Icardi muestra un comportamiento muy llamativo en sus redes sociales: dejó de seguir a todo el mundo excepto a Wanda, incluidos a sus colegas del mundo del fútbol, y solo sube fotos con ella. Nara, en cambio, siguió utilizando sus redes normalmente y ahora se comunicó con Antonela a través de Instagram.

Thiago Messi, el hijo mayor de Messi y Roccuzzo, cumplió 9 años y la esposa de Messi compartió una foto suya en Instargam, en donde aparece vestido con una camiseta del PSG. “Feliz cumple, Thiagui. Gracias por hacernos tan felices cada día. Sos una personita hermosa, con un corazón gigante️. Desearía que el tiempo pare y dejaras de crecer así tan rápido, bebé. Te amamos" escribió en la descripción del posteo.

Foto subida por Antonella Roccuzzo en su cuenta de Instagram.

Aparentemente, Wanda mantiene contacto con la familia del futbolista, ya que le dejó un comentario muy cálido: “Feliz cumple, Thiagui. Qué seas siempre muy feliz”. En este momento, Antonela y Messi están en París, y desde su llegada a la capital francesa, ella empezó a seguir a la empresaria en Instagram e incluso le dio like a sus publicaciones más recientes.

Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi: la explicación que dio al respecto

Wanda hizo un posteo en su Instagram contándoles a sus seguidores la decisión que tomó con respecto a Icardi. “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado”, relató.

“En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, continuó Wanda en el posteo, que cerró con un: “Con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”.

Traición a Wanda Nara: un allegado de la familia cubrió a Icardi

En medio de la polémica, se dijo que el esposo de Zaira Nara, hermana de Wanda, Jakob Von Plessen, sabía que Icardi se hablaba con ‘La China’ Suárez pero mantuvo silencio para cubrirlo.

“Yo tengo un dato que no tiene nadie. Tengo información posta”, reveló Amalia Granata. “Claro que van a decir que es mentira como todo. Pero está confirmado sino no la diría. En el todo el escándalo de Wandagate, hubo un conflicto entre Zaira Nara y su marido Jakob Von Plessen”.

“En el último viaje que hizo Zaira Nara a Paris, a visitar a su hermana. Ellas se fueron solas con sus hijos a Milan. Lo que sospechan la empresaria y la conductora, es que en el momento que ellos quedaron solos, Icardi le conto a Jakob sobre los mensajes que se mandaba con ‘La China’ Suarez. Lo cubrió el cuñado”, aseguró.