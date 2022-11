Wanda Nara se pasó de Photoshop, se deformó el cuello y las redes la destrozaron

La famosa influencer y empresaria realizó una campaña en redes sociales y sus seguidores no pudieron dejar pasar un detalle en particular.

Wanda Nara realizó una publicación en Instagram y se convirtió en el foco de las burlas por sus seguidores. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió una foto correspondiente a una campaña publicitaria, pero sus miles de seguidores no le dejaron pasar un detalle: se le fue la mano con el Photoshop.

En repetidas ocasiones, la famosa influencer cometió varios errores a la hora de utilizar Photoshop: se deformó la cintura o se estiró las piernas. Sin embargo, esta vez la modificación fue cerca de su rostro y, debido a que en la imagen era evidente, sus seguidores no pudieron evitar exponer este detalle. Precisamente, Wanda se corrió el cuello de lugar al haber querido achicárselo.

La foto en cuestión correspondía a una campaña publicitaria de la marca de bikinis de Wanda Nara del año pasado. Pero muchos internautas se dieron cuenta del detalle en la última foto y no tuvieron piedad. Al parecer, la empresaria no estaba conforme con la forma en la que salió en la foto y quiso hacerse unos retoques, pero no le quedaron como esperaba.

"La última foto está re mal. Mostrate real porque esto te deja mal parada. Querete tal cual sos”, “Basta de ocultar cuerpos reales. Cansás”, “¿Por qué tanto photoshop? Muy distinta a la que se vio en Gran Hermano. Da pena este doble discurso”, “Con toda la plata que tenés podrías operarte así quedás como te gusta, porque ahora parecés un transformer con tanto retoque”, “Me parece que no está bueno abusar del Photoshop de esta manera tan notoria y menos cuando se está promocionando una marca de bikinis”, fueron algunos de los comentarios que acompañaron al posteo de la influencer.

La foto que Wanda retocó de más.

Revelan el insólito pedido de La China Suárez a Wanda Nara: "Qué atrevida"

Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar en sus redes sociales el inesperado pedido que le hizo Eugenia "La China" Suárez a Wanda Nara en medio del Wandagate. "Qué atrevida", disparó muy picante la panelista de LAM contra la actriz.

El Wandagate fue sin dudas uno de los temas más resonantes del 2021, pero no quedó ahí porque las ramificaciones siguen hasta la actualidad. Pese a que "La China" está en pareja y muy feliz con Rusherking y Wanda se separó de Mauro Icardi, siguen saliendo a la luz situaciones que ocurrieron el año pasado en medio del escándalo.

Una de las más recientes revelaciones la contó Yanina Latorre, que en respuesta a una historia de Instagram de Ángel de Brito develó una charla que habrían tenido Suárez y Nara. Es que el conductor de LAM estaba respondiendo consultas de sus seguidores en historias de Instagram y arrobó a su panelista cuando le preguntaron si "La China" había llamado a Wanda tras estar con Icardi.

El pedido de La China.

Sin desentenderse de la mención, Yanina Latorre confirmó no solo que la actriz se comunicó con la empresaria sino que también le hizo un insólito pedido. "La China la llamó y le pidió clemencia y que la ayude a lavar su imagen", contó la panelista de LAM en sus historias de Instagram.

"Qué atrevida, se encama con el marido y le pide ayuda", agregó muy picante Yanina Latorre. Para que no hubiera dudas respecto a su información, la panelista de América TV sumó que Wanda Nara aún tiene la conversación con "La China" grabada en su teléfono.