Wanda Nara mostró fotos de su tratamiento: "De a poco"

La mediática se mostró en Instagram como nunca y habló a fondo de su delicado estado de salud.

Wanda Nara empieza a romper el hermetismo sobre su salud y brinda algunos detalles sobre la situación que atraviesa. Sin ir más lejos, recientemente compartió fotos inéditas de su tratamiento en Instagram y detalló cómo se encuentra. Sin embargo, aún no confirmó su diagnóstico.

A través de sus historias de Instagram, la exconductora de Masterchef Argentina habilitó un sticker de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran. En este marco, una seguidora le consultó por su estado de salud y la conductora se sinceró. Cabe recordar que, hace algunas semanas atrás, Nara brindó declaraciones exclusivas sobre su salud en Telefe Noticias: "Hay un montón de gente que me sigue, mis amigos y mi familia que están ahí, y cuando esté un poquito más fuerte y sienta que lo pueda contar, obviamente lo voy a decir".

Sin embargo, en esta ocasión, se mostró en un estado más vulnerable y contó cómo avanza su tratamiento. "Me encuentro mejor de salud. Siguiendo los tratamientos", empezó por revelar Nara. Junto a estas declaraciones, sumó una foto en donde la ve con un extraccionista sacándole sangre.

Por último, remató: "Vamos de a poco y con el amor de todos los que me aman". Luego de estas declaraciones Nara continuó respondiendo algunas preguntas de sus seguidores, pero no volvió a tocar el tema de su salud y habló, por ejemplo, de su mudanza a Turquía.

La historia que subió Wanda Nara.

Wanda Nara se cansó de su padre y tomó una drástica decisión

Wanda Nara manejó sus problemas de salud con mucho hermetismo. De hecho, en las pocas declaraciones con los medios ni siquiera contó cuál fue el diagnóstico que le dieron sus médicos. Sin embargo, su padre tomó una postura muy distinta y al otro día de que trascendiera que estuvo internada fue a Polémica en el Bar.

La decisión del empresaria generó malestar en toda la familia y Wanda tomó una drástica decisión para ponerle un punto final a su raid mediático. Los rumores al respecto crecieron en las últimas horas y el encargado de confirmarlo fue Kennys Palacios, estilista y uno de los amigos más cercanos de la conductora de MasterChef.

Kannys habló con Ángel de Brito en el marco de la producción de fotos del Bailando 2023, certamen que lo tendrá como uno de los participantes. El conductor de LAM le preguntó su opinión sobre la actitud que tuvieron Andrés y su esposa, Alicia Barbasola, y fue contundente.

“(Barbasola) no se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira. Creo que con eso no se juega”, sostuvo Palacios. La polémica se inició cuando la pareja del padre de su amiga aseguró haber escuchado de él que la enfermedad de Wanda Nara era mentira.

“Los chistes de que no sé maquillar, peinar, esas boludeces las acepto, pero creo que tiene un límite”, remarcó el estilista. “Está perfecto que Wanda le haya puesto una cautelar para que no hable. No puede hablar de Wanda, ni ella ni Andrés. Después de lo que pasó este último tiempo, no hay forma de reconciliarlos”, aseguró el amigo de esposa de Mauro Icardi.

Pero Wanda no es la única enojada con su padre, ya que Zaira en una entrevista con Mañanísima, se negó a hablar sobre él. Cuando un periodista le consultó cómo estaba la relación con su papa, la modelo fue contundente: "Es un tema que prefiero no tocar".