Wanda Nara expuso la peor actitud de Mauro Icardi y exigió justicia: "Con las nenas no".

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi empezó de forma tranquila, pero rápidamente creció a niveles que muy pocas personas esperaban. Sin ir más lejos, la conductora de Telefe se hartó e hizo un desesperado pedido de "justicia" en sus redes sociales al exponer lo que hizo Mauro Icardi.

A través de sus historias de Instagram, la exconductora de Bake Off Famosos realizó un descargo en contra de su exmarido y contó las actitudes que tuvo contra ella y sus hijas, Isabella y Francesca. "Con las nenas no. Cortar la obra social de 5 menores, dejar de pagar el colegio, no pagar alimentos", empezó por mencionar Nara.

Asimismo, confirmó la relación entre Icardi y "La China" Suárez, a quienes se le encontraron varias coincidencias en fotos de redes sociales e incluso se los vio juntos en un supermercado. "Hacerlas vivir con una mujer que no es su mamá y prohibirme hablar con mis hijas en Navidad y a diario", continuó Wanda en su descargo que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Finalmente, concluyó: "¿Esto es violencia? Quiero justicia, ¿existe?". Y aunque si bien Icardi todavía no habló del tema, siempre suele contestar públicamente a los dichos de Wanda, por lo que parece que la confrontación entre ellos sigue más tensa que nunca.

Primera crisis del año: qué pasó entre Wanda Nara y L-Gante

La noche de Año Nuevo dejó a todos intrigados por una posible ruptura entre Wanda Nara y L-Gante. Los rumores comenzaron tras un misterioso mensaje que la conductora publicó en sus redes, donde escribió un simple “te extraño”. Sin embargo, el posteo desapareció rápidamente, alimentando aún más las especulaciones.

Además, surgieron versiones que indicaban que la empresaria estaría considerando retomar su relación con Mauro Icardi. Según Pepe Ochoa, Wanda habría enviado un mensaje directo al futbolista que decía: “Te extraño. ¿Y si volvemos? ¿Sería muy loco? Sí, sería un loco”. Esta revelación generó revuelo en las redes sociales.

Pese a todo, L-Gante no tardó en responder a su estilo. Compartió una selfie junto a Wanda y comentó: “Te extraño ya. No te veo desde el año pasado”, restándole importancia a los rumores.

Sin embargo, este jueves, Karina Iavícoli aportó nuevos detalles en Intrusos (América). Según la periodista, la relación entre Wanda y L-Gante estaría atravesando un momento crítico debido a la atención de ella hacia Icardi y su conflicto con la China Suárez. “A L-Gante le molesta que Wanda esté demasiado enfocada en ese tema”, señaló Iavícoli, sugiriendo que esto podría estar afectando su vínculo. Por otro lado, en las últimas horas, la modelo volvió a seguir en Instagram al futbolista.

Mauro Icardi mandó al frente a Wanda Nara y contó con qué amigo suyo le fue infiel

En enero de 2023, estallaba un escándalo mediático que tenía como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi. Según el periodista español Jordi Martin, quien lo reveló en Intrusos (América), la empresaria habría viajado a Dubái para reunirse con Keita Baldé un ex compañero del futbolista, con quien se especulaba habría mantenido un romance clandestino.

“Anoche hubo una pelea muy fuerte entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Según me informaron desde el entorno directo de él, ella se escapó a Dubái con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi”, señaló Martin en su momento, durante el programa de espectáculos.

Este miércoles, en LAM (América), nuevos detalles reavivaron la polémica. Lo que en su momento había sido desmentido categóricamente por las partes involucradas, finalmente fue confirmado a raíz de los chats que publicó Mauro Icardi, en los que intercambiaba mensajes con Nora Colosimo. Estas conversaciones parecían contradecir los mensajes de Wanda difundidos días antes, en los que ella había señalado que su enfermedad estaba vinculada al estrés generado por el affaire de Icardi con la China Suárez.

En su descargo público, Icardi fue contundente: “La enfermedad, quién te dice si no se la agarró cuando se encamaba en mi casa de Milán con un ex compañero mío. Quizás también por mantener una doble vida hace tres años con el que, hoy en día, es su novio. O tal vez con todos los que se c... y con los que chateaba por WhatsApp, Instagram, videollamada, etc.”, leyó Pepe Ochoa en el programa.

Ángel de Brito agregó un detalle revelador: “Esto cambia todo el relato. La acusa de haber sido infiel antes de lo de la China Suárez”. Icardi, además, desafió públicamente a Colosimo: “Dame el pie, así sigo confirmando todo lo demás”. Mientras tanto, Yanina Latorre sumó: “Ella sabe que esos videos existen”.

Por aquel entonces, Keita Baldé tenía 27 años. De origen español y senegalés, había debutado en la Lazio en 2013 y, en 2023, jugaba como delantero en el Spartak de Moscú. Baldé se había casado recientemente con Simona Guatieri en una gran celebración y tenía dos hijos. Cabe destacar que había coincidido con Icardi como compañero de equipo en el Inter de Milán.

Se especula que Keita habría conocido a Wanda durante ese período, y que, en medio de la crisis entre ella e Icardi, comenzaron a intercambiar mensajes hasta concretar el encuentro en Dubái, donde, según las versiones, habrían dado rienda suelta a la pasión.