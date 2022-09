Vuelan los palazos entre Susana Giménez y Antonio Laje: "Gracias mi amor"

Los acercamientos entre el periodista y la diva se intensifican cada vez más. Qué se dijeron.

Antonio Laje y Susana Giménez se encuentran en el ojo de la tormenta tras los rumores de un romance. Hace unos días, el periodista de América TV piloteó el avión con el que la diva llegó a Argentina y se vio un picante ida y vuelta a la vista de todos los medios presentes.

Los acercamientos entre Antonio Laje y Susana Giménez comenzaron hace un año, cuando la diva tenía que viajar a Punta del Este y se topó con la sorpresa de que el chofer era el periodista, momento que fue registrado a través de un video publicado por Susana en sus redes sociales. "Vine a llevarte", había dicho Laje.

“Rescato su sencillez y humildad. Es la persona más famosa de Argentina y de la región, recontra conocida y es tan genia”, agregó. El vínculo fue tan satisfactorio que el periodista es el chofer de la exconductora de Telefe, motivo por el cual se lo vio a bordo del vuelo que la trajo a Argentina días atrás.

Allí, Susana brindó declaraciones a la prensa y en el cierre, saludó de una manera muy particular. "Gracias Antonio. Chau mi amor, gracias", expresó la diva. Frente a esta situación, se instaló el fuerte rumor de una relación amorosa entre ambos, hecho que sorprendió a todos.

Susana Giménez llegó a la Argentina y cruzó a Moria Casán

Susana Giménez habló con la prensa tras su arribo a Argentina luego de haber terminado la temporada de invierno con su obra de teatro Piel de Judas. La diva respondió a un par de preguntas vinculadas a sus proyectos laborales y se refirió al regreso de Mirtha a la televisión de manera filosa.

Susana volvió al país en medio de varias polémicas que la rodean. En esta oportunidad, sumó una más tras haber dialogado con los medios y haberle tirado con un palito a Mirtha Legrand, quien en el debut del pasado sábado 17 de septiembre, habló de ella. "¿Vos nos querés a Susana y a mí?", había preguntado la conductora de 95 años.

"¿Viste el debut de la Chiqui?", preguntó el movilero de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América TV. "No porque yo estoy en el teatro a esa hora, pero la voy a ver porque me lo grabaron", indicó Susana mientras era apabullada por los periodistas de espectáculos que también le consultaban por Antonio Gasalla.

"¿Escuchaste lo que le dijo de si eran amigas o no y lo que le respondió Moria?", insistió sobre el tema. "No, no me importa", lanzó la diva que condujo su ciclo en Telefe. Luego, inmediatamente se subió al auto no sin antes revelar un dato vinculado a lo laboral.