Viviana Saccone enfureció contra el dueño de un restaurante: "Creo en el karma"

La actriz pidió canje con un restaurante y el dueño reaccionó de la peor manera. Viviana Saccone mostró su carácter en las redes sociales.

Viviana Saccone tuvo un cruce en Twitter con el dueño de un restaurante que la escrachó por pedirle canje. La actriz de teatro, cine y televisión tuvo una ocurrente respuesta ante el desubicado posteo que había hecho el trabajador gastronómico en su perfil.

"¿Esto es joda?", escribió Dante Liporace en su cuenta de Twitter como pie de foto de una imagen en la que compartió una captura de pantalla del mensaje de Instagram que la prensa de Saccone le envió para arreglar que la actriz y algunos acompañantes acudieran al lugar a cambio de promoción en redes. "No gracias, no nos interesa", le respondió el dueño del local a la vocera de la artista.

"Hola, no te conocía hasta hoy. Entiendo que escracharme a mí, en lugar de hacerlo con quien se comunicó con vos supuestamente en mi nombre, sea porque te es más redituable a nivel prensa. En fin, cada quien se maneja con las armas que tiene", comenzó su descargo Saccone desde su cuenta, en el que arrobó a quien la escrachó. Y agregó: "Te propongo, si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajas y te lo promociono sin ningún problema. A mí me ofrecen canjes de todo tipo todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda".

La dura respuesta de Saccone a Liporace tras una chicana

Liporace se mostró firme en su postura y no salió de su enojo tras el descargo de la actriz: "No estimada, no necesito promocionarme con vos, no sos estrella de Hollywood. Yo puse el mensaje de una persona que escribió de parte tuya, si no es verdad escribirle a ella". Ante la chicana del gastronómico, Viviana Saccone apeló a su ingenio y respondió tajante: "Ah, perdón! ¿Tu restaurante es en Hollywood!? Pensé que era acá".