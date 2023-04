Viralizaron el fogoso momento de Ariel de Gran Hermano con un asado

El exparticipante de Gran Hermano vivió un momento de máxima tensión en medio de "un asadito" con amigos.

Ariel Ansaldo, el parrillero de Berazategui que participó en la última temporada de Gran Hermano (Telefe), fue protagonista de un video que recorrió Twitter y se ganó risas y burlas de los tuiteros ante el hombre que se disputó la cocina de la casa más famosa de la televisión con "Alfa" y Romina". El video del accidente fogoso de Ariel con un asado.

Un usuario de Tik Tok hizo viral una captura donde se puede ver a Ariel en plena acción como cocinero aunque el resultado de su famosa preparación no llegó al mejor puerto. Al parecer, "Big Ari" (apodo que se ganó por los tuiteros que siguieron Gran Hermano) hizo un encuentro con amigos y buscó deleitarlos con un asado -comida típica argentina que le valió dudosa reputación en el reality show- y sufrió un inesperado accidente con el fuego.

En el video que no tardó en convertirse en meme puede verse como la llama va creciendo al punto de tapar toda la carne. "Cuando Ariel de Gran Hermano te invita a un asado y male sal", dice el texto que acompaña el registro del desastre culinario. De forma inmediata los comentarios llegaron e inundaron la red social del pajarito: "Alfa tenés que ver esto", "Ariel al 9009 por las dudas"; "Me parte el alma, pobre Ariel"; "No me quemeee" y "En la casa le pasó lo mismo" fueron las ocurrencias más divertidas de los tuiteros.

Ariel de Gran Hermano reveló el origen de su peculiar apodo "gatito": "De por vida"

En una reciente entrevista que le brindó a El Destape, el parrillero habló de su pasado como "galán", del que siempre hizo referencia dentro de la casa de Gran Hermano. "Era hermoso, no sabés lo hermoso que era. Pero pasó la vida y las harinas y me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos", dijo Ansaldo en su presentación antes de ingresar a la casa. Sin embargo, en este reciente diálogo profundizó.

"¿El apodo del Gatito? Por el Gato, mujeriego exitoso. Bueno, la noche, esas cosas", empezó por decir Ariel sobre su peculiar apodo. Sin embargo también aseguró que muchas personas cercanas le dice "Johnny" y "Papi", dos nombres que surgieron en diversas situaciones que quedaron como una gran anécdota en su vida.

"En Mar del Plata me decían Johnny, porque yo hacía una promoción para Pepsi Twist y estaba Johnny y yo era uno de ellos. Estábamos teñidos de morocho, íbamos a programas de televisión, desfiles", profundizó. Por último se sinceró: "En la Facultad de la Universidad de Quilmes, donde estudié, me conocen por 'Papi' porque estábamos jugando un torneo del truco cuando arrancamos la facultad en el '96 y decía 'vení a papá'. Ganamos y quedó 'Papi' de por vida".