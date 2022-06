Violento ataque al imitador de Michael Jackson tras confundirlo con Felipe Petinatto: "Estoy aterrado"

Leo Blanco imita al Rey del Pop hace varios años y sufrió una lamentable agresión días atrás que tomó curso legal. Los detalles.

Leo Blanco es un imitador argentino de Michael Jackson y en los últimos días vivió una situación lamentable en la vía pública. Lo confundieron con Felipe Pettinato y no solo recibió agresiones verbales, sino también físicas. "Estoy aterrado", expresó mediante sus redes sociales, por lo que le aseguró a El Destape que la situación tomará un curso legal.

El joven no solo es fiel admirador del Rey del Pop, sino que lo personifica habiéndose operado la cara varias veces. De hecho, trabaja como artista ya que lleva adelante distintos espectáculos cantando y bailando canciones de Michael Jackson. Una de sus últimas presentaciones fue en el Movistar Arena a fines del mes de abril.

El joven publicó un descargo a través de su cuenta de Instagram sobre lo sucedido días atrás y se mostró sorprendido y con mucho miedo de salir de su casa. En el relato detalló que el hecho ocurrió por la estación de Once, mientras estaba con su pareja, y la primera agresión fue un codazo.

"Hicimos metros caminando y un señor me pego un codazo, me miró y me dijo enfermo mental (como si eso fuera un insulto). Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás", manifestó. La siguiente agresión fue la más violenta, ya que sin emitir ni una palabra, un hombre lo agarró de sorpresa.

"Casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho (con el que yo estaba fumando), me lo dobló y con su mano me estrujó la mano y muñeca apagando el cigarrillo, lastimándonos a ambos", lamentó Blanco. Según contó, mientras lo agredía le decía la frase "vas a aprender".

Totalmente desconcertado y en medio de un ataque de pánico, junto a su novia fueron al baño pero todo no terminó ahí. "Varios hombres hablaban alto sobre mi (es un baño enorme donde suele haber mucha gente). Fui hacia uno de los migitorios y de repente tenia más de 10 tipos diciendo en voz alta '¿vos no estabas preso?' y se respondían. 'No, a este lo internaron por loquito", dijo en referencia a lo que pasó con Felipe Petinatto.

"Hablé con ellos en voz alta diciendo que no soy Pettinato pero seguían en la suya. Del pánico que pasamos con mi pareja debimos volver al auto y cambiar de planes", indicó. El imitador y artista lamentó el violento hecho y sostuvo que "la gente tiene mucha ira. Estoy aterrado porque el señor que me golpeó podría haberme clavado algo, y todo porque vio el caso de Felipe en la tele ¿A dónde hemos llegado?".

La causa judicial

Según pudo averiguar El Destape, el acontecimiento se elevará a la justicia y realizará la denuncia correspondiente. Durante la jornada de este jueves 9, avanzarán con todo el marco legal y habrá más certezas respecto a este tema.

"Está un poco afligido y conmovido por lo que le paso. Mas allá de que es común que lo confundan con Felipe, la agresión lo agarró de sorpresa", le indicaron a este medio desde su entorno.

Qué pasó con Felipe Pettinato

Felipe Pettinato fue trasladado a una clínica psiquiátrica donde tuvo las condiciones óptimas para recuperarse, tras el brote psicótico por el incendio ocurrido en su departamento. La familia se encuentra en la búsqueda de un instituto donde internar al joven, según informó la periodista Cecilia Insinga.

Pettinato fue atendido en el Hospital Pirovano después del incendio y luego fue trasladado a la Clínica Zabala donde aún se encuentra, pero desde allí informan que no cuentan con los recursos necesarios para atender a pacientes con problemas de índole psiquiátrica. Tanto Roberto como Tamara Pettinato se han ausentado de sus trabajos en radio en estos días para estar presentes en el difícil momento que atraviesa Felipe.

El fuego comenzó en el comedor del departamento de Felipe Pettinato y de a poco fue avanzando hasta tomarlo por completo, incluso afectó a parte del pasillo del edificio, por lo que vecinos de la celebridad debieron ser hospitalizados por inhalación de monóxido de carbono.