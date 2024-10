Victoria Villarruel confirmó su relación con una figura del rock nacional: "Estás en mi corazón"

Victoria Villarruel confirmó su relación con una figura del rock nacional.

Victoria Villarruel es uno de los personajes políticos más llamativos del gobierno de Javier Milei. Fanática del heavy metal argentino, este jueves reveló el fuerte vínculo que mantenía con una importante figura del rock nacional y sorprendió a todos. Esta no es la primera vez que la actual vicepresidenta sorprende con alguna anécdota de su pasado.

Este 24 de octubre, la funcionaria le rindió homenaje a Ricardo Iorio a un año exacto de su muerte por un ataque cardíaco. "Nos unía el inmenso orgullo de haber nacido argentinos", comenzó escribiendo la funcionaria junto a una foto donde se la ve abrazada al músico.

El líder y fundador de las bandas V8, Hermética y Almafuerte, tres de los grupos más importantes del metal argentino, tenía 61 años cuando sufrió un infarto en su casa de Coronel Suárez. "Ricardo Iorio, un año sin vos. Nos unía el amor a esta tierra que a veces duele pero que también nos llena el alma y nos hace dar todo por verla de pie", continúa el descargo de Villarruel.

"Nos unía la Argentinidad, las Malvinas, la Bandera, las tradiciones, nos unía el inmenso orgullo de haber nacido argentinos. Extraño tu voz ronca y tu apoyo, pero siempre estás, en mi corazón y en el de millones de argentinos. Ricardo Iorio QEPD", concluyó la vicepresidenta.

Lo cierto, es que Villarruel era muy amiga y fanática del músico y según compartió en sus redes sociales, solía ir a sus recitales. La dirigente publicó en abril del año pasado un video donde se la veía entre el público durante un show del músico en el Teatro Flores. "Se fue un hombre que amó profundamente a nuestra Argentina, que sufría con su caída y que anhelaba que algún patriota la pusiera de pie. Hasta siempre inmenso Ricardo Iorio. Me quedo con tu voz única y la argentinidad que duele", había escrito hace un año atrás, cuando se conoció la noticia de su fallecimiento.

Arde el gobierno: Javier Milei liquidó a Victoria Villarruel en una entrevista con TN

El presidente, Javier Milei, volvió a cruzarse en las últimas horas con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por el acercamiento de ella hacia el peronismo, luego de sacarse una foto con Isabel Perón y de inaugurar un busto de la exmandataria en el Senado.

"Yo no lo hubiera hecho", consideró el jefe de Estado el último domingo en declaraciones al canal TN. En ese sentido, señaló que el gobierno de María Estela Martínez de Perón "no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales".

En el mismo sentido, el actual mandatario remarcó que el gobierno de Isabel Perón "derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación", y agregó: "Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A".

Aun así, evitó polemizar más con Villarruel al agregar que "ella tiene una visión de las cosas y yo no la comparto", pero que el Senado "es la casa de ella". Así respondió al ser consultado sobre la inauguración, por parte de la Vicepresidenta, de un busto de Isabel Perón en la Cámara alta.