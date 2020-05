Vero Lozano explicó por qué no puede fumar porro en cuarentena

Durante una entrevista, la conductora Vero Lozano relató sus hábitos de cuarentena y se animó a detallar su relación con la marihuana. Al respecto, explicó que si bien le encantaría fumarse un "churro", hay una razón que se lo impide.

Entrevistada por Migue Granados, quien conduce "Ultimos cartuchos" junto a Martín Garabal, Lozano contó cómo vive la pandemia. Rápido para generar un clima ameno, Granados lanzó: "¿A la noche un vinito, un churringui, música? ¿Te gusta toda esa movida?".

Sin prejuicios ni incomodidad, la conductora de "Corta por Lozano" se abrió y respondió la pregunta. "Sí, me gusta esa onda, me gusta la música. En cuarentena le estoy entrando al whisky, pero viernes y sábados nomás, no durante la semana. No me gusta parecer una vieja loca con el coso de whisky ahí, no es linda imagen para Antonia", afirmó, en referencia a su hijita de diez años.

"En cuanto al churro, no le estoy dando. Le he dado, pero el encierro, el olor... Es una cuestión que cuando hay hijos no me da, no lo tengo muy resuelto. (Si fumo marihuana) No es que Antonia vaya a decir que mamá prendió un sahumerio...", comentó, entre risas.