Una periodista de TN reconoció su relación con Hernán Drago: "Lo tengo filmado"

Jimena Grandinetti rompió el silencio y reveló detalles sobre su relación con Hernán Drago, después de que los rumores sobre su romance se dispararan.

Jimena Grandinetti rompió el silencio sobre su relación con Hernán Drago, después de que el modelo diera a entender que había sucedido algo entre ellos. "Es un gran seductor", reconoció la periodista de TN en una entrevista reciente. Después de que los rumores sobre un romance entre Grandinetti y Drago se dispararan, fue la propia periodista la que decidió aclarar qué tipo de relación la une con el reconocido modelo.

Hace unos meses, Hernán Drago sorprendió a todos en medio de una entrevista al revelar que conoce a Jimena Grandinetti desde hace años. El modelo y la periodista se mostraron muy cómplices en ese intercambio, aunque prefirieron no dar más detalles pese al intento de Marcelo Bonelli por saber desde cuándo se conocían y en calidad de qué. "Otro día lo volvemos a llamar a Hernán y contamos cómo terminó la historia y mostramos videos y todo. Es algo así como un ‘continuará'", pidió Grandinetti en aquel momento, para salir del momento incómodo.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la periodista de TN volvió a hablar sobre el tema y dio detalles de la relación que la une con Hernán Drago. "Yo lo conozco de antes a Drago, quedó gracioso porque él respondió que algo había pasado en mi cuarto. Y no te dejó solo intriga a vos sino a todos", comenzó contando Grandinetti. En ese sentido, la periodista aclaró cómo conoció al modelo: "Tuve la suerte de conocerlo cuando tenía 22 años y vino a otro medio que laburaba y yo le conté que lo tenía de fondo de pantalla".

"No me acuerdo cuántos años tendría yo y elegí fotos de él para que vayan rotando en mi fondo de pantalla. Yo tenía un amor platónico con él y era fuerte porque se generaban peleas heavys en mi casa por ese asunto", siguió contando la también actriz. Mientras ella ponía imágenes del modelo en la computadora, su hermano ponía de Celina Rucci, y como no tenían dos computadoras se armaban "batallas campales". Por otra parte, Grandinetti reveló que cuando pudo, se lo contó a Drago.

"No sé si se murió de amor o de ternura y pasaron unos años y fuimos a correr una carrera de rally. Fuimos a Córdoba y ahí casi que convivimos con un grupo, no solos", agregó la periodista de TN, además de contar que tenía filmado ese momento. Sobre cómo es Drago, la actriz aseguró: "Él es un gran seductor, ahí tiró él. Muy respetuoso igual". "De alguna manera lo admiraba. Nunca tuvimos un romance pero garpó mucho ese tema porque me lo preguntan bastante. Ojalá que los oiga el universo, basta no puedo decir estas cosas", cerró divertida.

Celeste Muriega sobre su amorío con Hernán Drago

En diálogo con Es por ahí, hace algunos meses, Celeste Muriega reveló por qué no funcionó su relación con Hernán Drago. “Es una realidad que los dos admitimos. Compartimos momentos lindos desde mates hasta comidas, que me lleve a trabajar, ir, volver. Yo estaba soltera y obvio que no salí a gritarlo a los cuatro vientos porque ninguno de los quería que esto se supiera. De hecho, cuando se supo la relación se empezó a enfriar y no por mi parte”.