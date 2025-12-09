Una periodista confirmó su reciente noviazgo.

El amor sorprendió a Nancy Duré en el lugar menos pensado: la pileta del edificio donde vive. Entre días de calor, charlas casuales y encuentros casi fortuitos, la periodista terminó iniciando una relación con Carlos, un vecino con el que jamás imaginó que compartiría algo más que el ascensor. La confirmación llegó a través de Infama (América), donde contó que el vínculo comenzó hace dos meses, aunque recién hace un mes se animaron a oficializarlo.

La curiosidad se disparó cuando Nancy publicó una foto en Instagram descansando junto a una pareja cuyos pies se veían en primer plano. Los seguidores no tardaron en preguntar quién era el nuevo dueño del corazón de la periodista. Finalmente, ella despejó todas las dudas en Puro Show (eltrece), donde reveló detalles del romance y del inesperado fin de semana que compartieron. “Estoy noviando, sí. La foto no es en la pileta del edificio”, aclaró entre risas.

Duré sorprendió a todos al contar que, pese al poco tiempo juntos, ya asistieron a un casamiento familiar de él. “Fuimos al casamiento de su sobrino el sábado. Nos conocemos hace dos meses, hace un mes que estamos de novios…”, relató. También reveló que el vestido que lució en la fiesta fue un regalo de su novio. Pero lo más llamativo ocurrió durante el ritual del ramo: “Me fui atrás del todo y me cayó a mí el ramo. Vino a mí. Dije: ‘Llegó el ramo… aunque sea, hagamos una de mentira en la playa’”, confesó divertida.

Cómo es el nuevo novio de Nancy Duré

En el estudio nadie podía creer la escena digna de comedia romántica, pero la periodista insistió en que fue tan inesperado como simbólico. Además, diferenció a su pareja del ambiente mediático al que ella está acostumbrada. Sobre Carlos, lo definió como alguien de “perfil muy bajo, no acostumbrado a nada de esto”, algo que —según admitió— le resulta un respiro en medio de la exposición del mundo del espectáculo.