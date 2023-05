El feroz escrache de Nancy Duré a Nicolás Riera en vivo: "Mostralo"

La panelista dejó en offside al actor en medio de una nota por su emprendimiento de venta de fotografías de pies. La inesperada reacción de Nicolás Riera ante la revelación de Nancy Duré.

Nicolás Riera reapareció en la televisión para hablar de su emprendimiento de venta de fotografías de sus pies -en una aplicación para fetichistas- y fue sorprendido por Nancy Duré, quien reveló un aspecto de su intimidad amorosa que nadie esperaba. "Lo encontré", sentenció la panelista logrando que Riera se sonrojara.

Invitado al programa Socios del Espectáculo (El Trece), el actor explicó el funcionamiento de la aplicación que le permite subir fotos de sus pies y comercializarlas: "Subís solo fotos de pies. Igual no sé si es que buscan lindos pies. Yo me armé un perfil y subo fotos de mis pies. Me pasó que subía stories en Instagram donde me hablaban de otras cosas y me halagaban los pies de fondo. Entonces me dije ‘Acá hay algo'".

Muy interesados en la salida laboral de Riera, Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y todo el equipo del programa lo invitaron a que muestre su pie desnudo a cámara, para ver por sí mismos lo que es objeto de deseo para muchos suscriptores del perfil del actor. "Mostralos", corearon los conductores y sus panelistas, entre las que se encontraba Nancy Duré.

Tras sacarse zapatilla y media, Riera mostró uno de sus pies a cámara y Mariana Brey deslizó: "Tiene dedos largos, ¿viste?". En ese momento, Nancy Duré asestó un atronador comentario que provocó risas en todos y vergüenza en Riera: “Hay algo que me gusta de él y es que no tiene ningún tipo de prejuicio, porque lo encontré en una aplicación de citas”.

Aunque Nicolás no negó el hecho de estar en una aplicación de citas, Duré se apuró a aclarar su situación con el actor dadas las bromas pesadas de sus compañeros. "Chicos, podría ser la madre. Por favor", remarcó, antes de que el actor anunciara que en este momento se encuentra soltero.

Cuánto dinero hizo Nicolás Riera mostrando fotos de sus pies

Tiempo atrás, Nico Riera sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar que se sumaba a Feet Finder. Se trata de una plataforma para la venta y compra de fotografías de pies con fines sexuales y fetichistas que desde hace meses es promocionada por diversos influencers en TikTok bajo el argumento de que es una forma sencilla de ganar dinero. El actor, cuyo nombre de usuario “NickRiver”, se unió al sitio en febrero de este año y estos meses realizó 20 posteos. Al entrar a su perfil, el actor se muestra al mundo con una foto de su cara, además de especificar su altura y edad.

En Socios del Espectáculo (El Trece) reveló cuánto dinero hizo vendiendo su contenido y para sorpresa de los conductores del programa indicó: “Hice dos mangos, poco la verdad...”. Los interesados en visualizar las diferentes fotos y videos de los pies, deberán pagar un valor que oscila entre los 15 y 40 dólares dependiendo del tipo de contenido. No obstante, en algunos de las publicaciones se puede observar una previsualización sin necesidad de abonar por las imágenes. Su “primera sesión” de fotografías consta de 6 postales a un costo de 15 dólares, es decir, $6.457 según la cotización actual del dólar tarjeta.