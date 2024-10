Una estrella de Hollywood confesó que "se acostó" con todos sus coprotagonistas.

Una de las actrices más icónicas, que brilló en la industria cinematográfica durante más de siete décadas, acaba de celebrar sus 90 años con el lanzamiento de un libro titulado The Wall of Life: Pictures and Stories from This Marvelous Lifetime. Se trata de la leyenda de Hollywood Shirley MacLaine quien actualmente disfruta de una vida tranquila en Malibú.

Conocida por películas como Irma la Dulce, Mi dulce geisha y La fuerza del cariño, Shirley compartió en su libro numerosas anécdotas, sin embargo, en esta nueva obra, sorprende al revelar que tuvo relaciones sexuales con todos sus coprotagonistas a excepción de solo dos actores.

Uno de ellos es Jack Lemmon, con quien compartió pantalla en El apartamento e Irma la dulce, y el otro es Jack Nicholson, su interés amoroso en La fuerza del cariño, película que le valió un Oscar tras cinco nominaciones. Sobre Lemmon, Shirley comentó a People que él era "como un hermano" y un gran amigo. En cuanto a Nicholson, aunque era alguien que siempre la hacía reír, ella no sintió la conexión romántica: "No creo que hubiera sido el tipo de persona con quien tener una aventura. Me reiría demasiado".

Por su parte, Shirley estuvo casada con el empresario Steve Parker desde 1954 hasta su divorcio en 1982, destacando que su matrimonio fue de carácter poligámico. Tuvo romances muy comentados, como con lord Mountbatten, tío del rey Carlos de Inglaterra, y con el actor Robert Mitchum, quien fue un compañero en dos de sus películas: "Era extremadamente inteligente, pero carecía de sentido del humor", confiesa.

Además, la actriz compartió historias sobre aquellos actores que no se dejaron seducir por su encanto. Ella reveló que sintió atracción por un joven Nicolas Cage durante el rodaje de Tess y su guardaespaldas en 1994, pero fue él quien no mostró interés. Otro que también la rechazó fue Morgan Freeman, a quien le propuso salir y él le declinó la oferta.

Dick Van Dyke, actor de Mary Poppins, reveló cuál es su "arma secreta" para estar vivo a los 98 años

El respetado actor Dick Van Dyke, quien brilló en la clásica película familiar de Disney Mary Poppins, reveló cuál es su secreto para mantenerse activo a los 98 años. La revelación del intérprete que sueña con ganar un premio Oscar y convertirse en "EGOT", nombre que se le da a quienes ganan un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Dick Van Dyke confesó que su "arma secreta" para llegar activo a los 98 años es hacer gimnasia y llevar un estilo de vida saludable. "Voy al gimnasio. Para alcanzar una vida longeva, es lo que hago. Se lo recomiendo a todo el mundo, esa es mi arma secreta", confirmó el actor. “La actitud ante la vida tiene mucho que ver”, sumó.

Además, cuando le preguntaron si estaba ansioso por su cumpleaños número 99 que será en diciembre, Dick Van Dyke deslizó que solo está "rezando para llegar" a esa edad y seguir manteniéndose en la industria del espectáculo. Meses atrás, el actor se presentó en los DayTime Emmy 2024 donde recibió una estatuilla por Days of our Lives. "No me puedo creer esto. Me siento como si fuera un espía del bando de la televisión de la noche. Soy el hombre más mayor nominado en la historia. No me lo creo. He estado haciendo papeles de hombres mayores toda mi vida. Si hubiera sabido que iba a vivir tanto, me hubiera cuidado más", indicó.

"Me trataron muy bien y la pasé genial. No es trabajo, es ocio. Los actores aquí tienen suerte, y yo me lo he pasado muy bien", dijo Van Dyke sobre su participación en el programa, donde brilló y pudo vencer a otros grandes actores que se encontraban en la terna. Van Dyke ganó la nominación frente a Linden Ashby (con The Young and the Restless), Ashley Jones (con The Bold and the Beautiful), Guy Pearce (con General hospital) y Alley Mills (con Neighbours) y se llevó los aplausos de todos los presentes en el recinto de Los Ángeles.