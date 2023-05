Un futbolista argentino le tiró onda a Romina Uhrig: "Le dije que estoy casada"

Romina Uhrig incendió a un futbolista argentino publicando el chat. Quién es el deportista que intentó seducir a una de las finalistas de Gran Hermano.

Romina Uhrig fue una de las finalistas de Gran Hermano y quedó en el cuarto puesto de la competencia. Gracias a la exposición que tuvo en el programa de Telefe, logró participar en otros programas, tener presencias en diferentes eventos y ser entrevistada por diversos conductores. Entre ellos, Ulises Jaitt fue quien le sacó la declaración menos pensada: un futbolista argentino intentó seducirla y ella hizo público el chat.

"Hace poquito me escribieron en mi WhatsApp. 'Hola Romina, soy tal representante de futbolista' y yo le puse: 'Hola, ¿Cómo estás?'. Y me dice 'tengo un futbolista loco por vos. Queremos preguntarte si estás casada para no meternos en…' y te juro que le dije 'estoy casada'. 'Voy a tener que decirle (al jugador) que tenga otros gustos', contestó", expresó Romina Uhrig.

Con total curiosidad, Ulises Jaitt le hizo a Romina la pregunta que cualquier conductor le haría: "¿Qué jugador era?". En ese momento, y siendo totalmente sincera, Uhrig contestó: "No tengo idea, porque no me interesa". Así las cosas, si bien no dio nombres propios, la exparticipante de Gran Hermano hizo pública una situación que sin dudas puso nervioso a este enigmático deportista.

Romina de Gran Hermano confirmó lo que muchos esperaban: "Pronto se viene"

En medio del éxito tras su salida de Gran Hermano luego de haberse convertido en la cuarta finalista, Romina Uhrig hizo un anuncio muy esperado por sus fanáticos. Frente a una gran cantidad de seguidores, la exdiputada contó la noticia.

Luego de que finalizara el famoso reality show, que se convirtió en lo más visto del 2022 e inicios del 2023, los participantes se encontraron con muchos ofertas laborales tanto en redes sociales como en otros canales de televisión. Fue en este marco que Uhrig confirmó que tiene una propuesta muy importante que ya aceptó.

"Les quiero contar que muy pronto se viene La Cocina de Romina", contó Uhrig en un video que grabaron sus fanáticos y que se viralizó rápidamente en redes sociales. Aunque si bien no brindó demasiados detalles sobre el tema, parece que es una oferta por parte de Telefe que llegará a la pantalla del canal de las pelotitas antes de lo esperado.