Un famoso desbarrancó contra Flor de la V en vivo: "Operate el miembro"

Una reconocida figura del espectáculo se desubicó feo con Flor de la V. Sus declaraciones causaron sorpresa y polémica.

Flor de la V recibió un fuerte agravio en las últimas horas. Y el mismo tuvo que ver con la identidad de género de la famosa conductora de Intrusos, recomendándole que se opere "el miembro" para ser considerada mujer. Estas desafortunadas palabras fueron de Alejandro Pucheta, más conocido por ser el papá de Barbie Vélez.

Opinando sobre los DNI no binarios, Pucheta lanzó en Radio Ensamble: "En eso soy medio cavernícola, no estoy de acuerdo. Así como tampoco en el hablar de todes. En eso estoy totalmente en contra porque me parece que hay un montón de cosas más importantes en qué ocuparnos. Soy medio cavernícola y para mí solamente hay dos géneros”.

“Me van a salir a matar. Me crié escuchando eso, tenías pitulín o vagina y se acabó. Yo me crié con eso. Entiendo que hay que aggiornarse”, agregó el papá de Barbie Vélez, hija de Nazarena Vélez. En ese momento, el conductor Ulises Jaitt le preguntó a su entrevistado: “¿ Estás de acuerdo con la ley de identidad de género?”.

"Si te sentís de otro género, andá y hacete la operación"

De forma insólita, Alejandro Pucheta se mostró contra la ley de identidad de género: “No, porque, es mi opinión, pero si vos realmente te sentís de otro género, andá y hacete la operación. Y ahí yo te digo, ah, bueno, entonces sos una mujer y si sos un una mujer, te queres cambiar de género bueno sos un hombre. Eso de que no sé qué siento… Quizá porque como no me pasó no sé qué se siente. Cuando me preguntaste te dije: Soy superheterosexual. Bueno, entonces me parece que o te sentís hombre o te sentís mujer, no me parece que te sentís en el medio, pero bueno es mí opinión”.

“Cualquier persona que tiene un miembro masculino para mí es un hombre y cualquier persona que tiene una vagina es una mujer. Y si vos tenés un miembro masculino y te querés sentir mujer perfecto, operate y ahí para mí pasas a ser mujer", cerró el protagonista, generando una polémica total tras sus dichos homofóbicos.