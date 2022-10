Un ex obispo se asustó tras escuchar a Tini Stoessel: el video

Un sacerdote que sube videos a YouTube analizó la letra y música de un tema de Tini Stoessel.

Jaime Fuentes es el ex obispo que se convirtió en tendencia por hablar de una canción de Tini Stoessel. El sacerdote tiene un canal de YouTube sobre información vinculada a la religión, y en esta oportunidad, dedicó un video para analizar a la artista de género urbano pero no de la mejor manera.

Luego del recital de Tini Stoessel en Uruguay, el obispo emérito de la ciudad de Minas cruzó a la artista por el contenido de sus canciones. "Les confieso que yo sobre esta chiquilina había oído hablar y no me había preocupado de más. Vamos a entendernos, desde que era muy chica tiene un arrastre extraordinario y que todos los chiquilines la siguen", expresó en primera instancia.

En este sentido, les habló directamente a los padres y las madres de los jóvenes que escuchan a la pareja de Rodrigo De Paul. "Ustedes son padres y madres de familia seguramente no sabían, no escucharon, no prestaron atención a esto que acabo de leer de una canción de esta chiquilina ¿Ustedes se dan cuenta lo que lleva consigo que sus hijos e hijas bailen al ritmo y con las letras de esto?", dijo indignado.

El video tiene casi diez mil reproducciones, más de 200 comentarios y su canal supera los dos mil suscriptores. "“Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás, que cuide a las mamás", rogó el párroco, quien habló durante siete minutos de este tema.

Fuerte discusión entre Rodrigo de Paul y el papá de Tini Stoessel

La disputa entre la familia de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul crece a cada día, según aseguraron periodistas de espectáculo. La panelista Luli Fernández contó que el futbolista del Atlético Madrid habría tenido una fuerte discusión con Alejandro Stoessel y estaría muy desanimado por la situación personal que atraviesa.

"Del entorno de Camila Homs lo que me dicen es 'probablemente te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se de después del mundial’, pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás", comenzó su descargo la miembro de Socios del Espectáculo y contó que el jugador pretendía haber anunciado ya su separación pero el entorno de Tini presiona para que se comunique después del Mundial.

Fernández contó que De Paul se habría angustiado tanto que debió llamar a su madre, Mónica, por el hartazgo que le producía esta situación. "Le habría dicho (a su mamá) que el papá de Tini lo había llamado y que le habría cortado el teléfono porque la situación no daba para más", agregó.

"Tini estaba hasta hace horas en España grabando un comercial para una marca de cuidado capilar que la tiene contratada. Ella estaba en Barcelona, él estaba en Madrid y no se habrían cruzado pese a que están a dos horas de avión desde hace varios días", concluyó la celebridad.