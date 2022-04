Ulises Jaitt expuso al policía que filtró las fotos del cuerpo de Natacha: "Mal parido"

El mediático escrachó al oficial en sus redes sociales y pidió ayuda para viralizar el rostro del hombre que "le destruyó la dignidad" a su hermana.

Ulises Jaitt escrachó al policía que filtró las fotos del cuerpo de su hermana, Natacha Jaitt. La modelo fue hallada muerta a la temprana edad de 41 años en febrero de 2019 y, desde entonces, su familia aclamó por Justicia para encontrar a los culpables de su fallecimiento. En medio de las investigaciones y los reclamos constantes de los allegados a la actriz, el conductor de radio utilizó sus redes sociales para exponer al oficial que tomó las fotografías del cuerpo de su hermana y las viralizó.

Con un contundente mensaje en sus redes sociales, Ulises hizo un fuerte descargo en donde pedía que "por favor" lo ayudaran a viralizar el rostro del policía para que se supiera públicamente lo que hizo. Jaitt adjuntó varias fotografías del acusado en su posteo y arrobó la cuenta de Instagram del oficial. Rápidamente la publicación logró su cometido y muchas personas lo compartieron, comentaron en apoyo a la familia y repudiaron la actitud del policía.

El descargo de Ulises Jaitt en Instagram

En las últimas horas, Ulises Jaitt escrachó a la persona que viralizó las fotos del cuerpo de su hermana con nombre, apellido y fotos. "Este policía mal parido (Walter Román) fue el que le sacó la foto a Natacha muerta y por culpa de este tipo mi familia y sus hijos tenemos que vivir con esa imagen en nuestras cabezas para toda la vida", comenzó el descargo del conductor del ciclo radial El Show del Regreso. "Este es el machito que destruyó la dignidad de una mujer muerta", continuó Ulises Jaitt.

Posteriormente, el hermano de Natacha acudió a la ayuda de sus seguidores para continuar con el escrache y que el rostro del culpable sea conocido públicamente. "Ayúdenme a viralizar la cara de este sorete, lo peor de todo es que ¡sigue trabajando en la policía! ¡Jamás fue desafectado!", sentenció el posteo Ulises Jaitt.

Desbloquearon la tablet de Natacha Jaitt: qué datos encontraron

A cuatro años del fallecimiento de Natacha Jaitt, una empresa extranjera logró desbloquear el IPad de la modelo para ampliar la información y ayudar en la investigación. Según los involucrados en la causa, la tablet contenía material audiovisual relevante para saber con mayor exactitud lo que sucedió en las horas previas al fallecimiento.

Según informó Ulises Jaitt, la investigación fue fructífera ya que lograron sacar bastante información del dispositivo. "Estoy contento. Hicieron una apertura parcial y encontraron 20 mil imágenes y 370 videos. Tienen que seguir buscando más información en la memoria. Los fiscales nos decían que hasta que no se abriera la tablet, la causa no podía avanzar. Los testigos que estuvieron con ella esa noche gozaron de que no se les adjudicara ningún delito, porque la primera medida que tenían los fiscales era abrir la tablet, y tardaron un año en hacerlo", aseguró el conductor de radio.