Ulises Bueno explotó en su show de despedida y fue contundente: "Fantasma"

El cantante enfureció por una situación que vivió en su show de despedida.

Ulises Bueno se despidió de los escenarios tras anunciar que quería enfocarse en su salud. Sin embargo, durante su último show, vivió un mal momento e hizo un fuerte descargo que tomó desprevenidos a los fanáticos.

Al parecer, el cantante sufrió un desperfecto con su auricular, lo que no le permitió disfrutar a pleno del recital que brindó en Córdoba para despedirse por tiempo indeterminado. Precisamente, según informó el medio cordobés La Voz, al cantante el auricular le dio una descarga eléctrica que lo hizo tirar el micrófono al piso.

"Loco, estoy despidiéndome. Pasan cosas insólitas acá arriba del escenario", gritó Bueno enojado en medio del show. Posteriormente, vivió otro tenso momento cuando su locutor hizo un comentario desafortunado que no le gustó en lo absoluto y decidió echarlo del lugar. "Loco, no sé dónde está, pero, ¿a quién carajo le molesto? ¿A quién carajo le molesto que tanto me va a torturar? ¿Quién mierda se cree? Que se ponga los guantes y venga para acá", lanzó.

Por último, y en este marco, sentenció: "Me tiene podrido. Fantasma. Loco, estoy despidiéndome y pasan cosas insólitas acá, arriba del escenario. No sé qué más quieren de mi vida. Yo quiero el aplauso de todos ustedes".

La desgarradora premonición de Rodrigo sobre su hermano Ulises Bueno: "No vas"

A semanas de que Ulises Bueno diera a conocer su retiro de la música por tiempo indeterminado, la mamá del cantante confesó la triste premonición que tuvo Rodrigo sobre su hermano. De forma inédita, la mujer contó detalles sobre esta predicción que generó conmoción entre los fanáticos.

En diálogo con Cuarteteando, Betty Olave, la madre de Rodrigo "El Potro" y Ulises Bueno, contó qué fue lo que le dijo el intérprete de Ocho Cuarenta a su hermano menor cuando éste empezó a incursionar en la música. “Vos no vas a cantar ahora”, aseguró Rodrigo a su hermano que, en aquel entonces, tenía solo 14 años.

Al parecer, la premonición de Rodrigo surgió luego de que Ulises interpretara uno de los mayores hits de su hermano hace ya 23 años atrás. Y aunque en su momento muchas personas juzgaron a "El Potro" de egoísta, Olave aseguró que la determinación fue un poco más profunda, ya que Rodrigo aseguró que su hermano iba a cantar "cuando él ya no esté". Dicho y hecho, Ulises pudo triunfar en la música luego del trágico fallecimiento de su hermano.