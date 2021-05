Ricardo Canaletti se contagió de COVID-19 antes de vacunarse.

La semana pasada, Ricardo Canaletti debió ser aislado al igual que su compañero de Cámara del crimen (TN) Rolando Barbano, de quien se conoció la noticia de su COVID-19 positivo cuando Marina Calabró debió salir vía remota en TV Nostra al ser compañera de Barbano en Radio Mitre y confirmó la mala nueva. Ahora, el periodista confirmó que tiene neumonía bilateral.

El histórico conductor de Cámara del crimen había confirmado que también dio positivo. "Estoy aislado en casa. Yo me hisopé antes que Rolando", explicó. "Es como 30 gripes juntas. Es difícil, pero todos los días confiás en estar un poco mejor, aunque te tira mucho y te dificulta respirar bien”, dijo Ricardo Canaletti.

En cuanto a los síntomas, había reconocido que sentía "más o menos, es como una gripe fuerte", al tiempo que su esposa e hija por ser convivientes también estaban aisladas y consideradas como positivas. “Toda mi familia tiene covid”, contó el conductor de TN,

“Desde el 24 de abril que comencé a presentar síntomas, aunque antes no me sentía bien. Pero por desgracia, tuve un falso negativo”, dijo el periodista sobre cómo se enteró de que portaba el virus. Por otro lado, Canaletti estaba anotado desde hace más de un año para recibir la vacuna inmunizante y sobre ello se lamentó: "Me había empadronado para la vacuna y estaba por elegir lugar de vacunación cuando el hisopado dio positivo. Así que no llegué”.

Ricardo Canaletti confirmó este jueves que aún le faltan unos días días más de recuperación porque tiene neumonía bilateral. "Tengo neumonía bilateral pero saturo bien, me faltan como 10 días más", afirmó Ricardo que sigue en su domicilio.

Tanto el positivo de Canaletti como el de Barbano, obligó a que las autoridades del Grupo Clarín realizaran ciertas modificaciones tanto en los equipos de la radio y como en la televisión, donde trabajan los periodistas en cuestión: Barbano es columnista en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Telenoche (El Trece) y TN.

¿Quién es Ricardo Canaletti?

Ricardo Canaletti es un periodista y escritor argentino. Ha incursionado en el periodismo gráfico, televisivo y es autor de varios libros, así como también antes de la pandemia se animó a las tablas a donde llevó todos sus relatos policiales a modo de charla íntima generando mucha empatía y complicidad con los espectadores ávidos de conocer todos aquellos detalles de los casos más resonados de los últimos 30 años, tales como el del caso Barreda, o la trágica muerte de Alicia Muñiz a manos de Carlos Monzón en aquel verano de 1988. Algo que muchos no saben es que también estudió abogacía, recibiéndose en el año 2000.

Fue jefe de redacción de la sección Policiales en el diario Clarín, cubriendo los casos más resonantes de los '80 y '90 como el de María Soledad Morales, el asesinato de José Luis Cabezas o el asesinato del soldado Omar Carrasco, entre muchos otros.