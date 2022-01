Tras la muerte de su hermana, Gabo Usandivaras tomó una rotunda decisión

Frente al doloroso momento que le tocó vivir, el bailarín se decidió por un inesperado cambio en su vida.

A fines de diciembre del año pasado, Gabo Usandivaras recibió una de las noticias más dolorosas de su vida: su hermana Giselle había fallecido a los 30 años. Aunque no se detallaron las causas de la muerte, esta pérdida golpeó muy fuerte al bailarín ya que ambos tenían un vínculo muy cercano. Por este motivo y a casi un mes de la noticia, Gabo anunció su rotunda decisión.

Hacía ya poco más de un año que el ex bailarín de ShowMatch se encontraba alejado de la farándula nacional porque había elegido instalarse en México a probarse como modelo y dentro de otros emprendimientos. Según mostraba en sus redes sociales, el artista estaba muy contento con la nueva vida que había elegido, pero el fallecimiento de su hermana provocó un giro de 360 en sus planes, por lo que anunció que dejaría México y volvería a vivir a Argentina.

"Asumí que mi sanación requiere amor y no sólo el mío. He decidido después de un año y medio empezar el regreso a mi país, a mi hogar, a mi origen. He asumido la necesidad de dejarme caer en mi red de amor", empezó por escribir Gabo a través de sus historias de Instagram. De esta manera, el bailarín admitió que no se sentía preparado para afrontar el dolor solo ya que pese a "tener las herramientas para amar la vida y llevarla adelante" es consciente de que tiene "la necesidad de sanarse desde el amor que su red le puede brindar".

Seguido a esto, Gabo Usandivaras les pidió a todos sus amigos y familiares que lo esperen porque "los extrañó y los necesitaba". Por otro lado, al artista no quiso dejar de agradecer todas las oportunidades que le había brindado México en todo el año en el que estuvo instalado. "Estaré unos días más aquí en México. Me cuesta seguir el tiempo, pero sé que mi próximo destino es Argentina", sentenció el mediático.

Un momento para agradecer: la emoción de Gabo Usandivaras

Desde que se conoció a noticia del fallecimiento de Giselle, el bailarín no se mantuvo muy activo en redes, ya que necesitaba realizar su duelo sin ninguna intervención. Sin embargo, el artista fue sorprendido con una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de los internautas, frente a esto, cuando Gabo tuvo un momento y se sintió bien para hacerlo, quiso agradecer "de corazón".

"Hace un montón que no grabo historias hablando, pero tengo el deseo de transmitirles lo enormemente agradecido que me siento por el amor que me están brindando", empezó por decir. "Estoy muy lejos de casa, de mi gente y el amor se siente enormemente, así que gracias y déjenme decirles que ustedes son el motor para que esta locura siga adelante", sentenció en aquel entonces.