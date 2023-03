Trabajó en las cámaras ocultas de Tinelli y dejó mudos a todos por su picante confesión: "Estar con una monja"

Una figura que trabajó con Marcelo Tinelli en VideoMatch realizó una inesperada revelación. El comentario que despertó un sinfín de reacciones.

Uno de los protagonistas de las cámaras ocultas que hacía Marcelo Tinelli en VideoMatch sorpendió a todos tras su confesión sexual manifestada al aire. El actor, que también fue conocido por trabajar en Casi Ángeles, la serie juvenil de Cris Morena, lanzó que le gustaría mantener relaciones con una monja, situación que se volvió viral en las redes sociales y generó decenas de reacciones.

La picante revelación se dio en el programa Biri Biri que se emite por Revolución Z. "Me gustaría estar con una monja", dijo Stefano "Yeyo" De Gregorio, quien interpretó el papel de Yeca en Casi Ángeles y ahora está al frente del ciclo radial que es similar a lo que hace Nico Occhiato en Luzu TV. Además, fue parte de las bromas que hacía Marcelo Tinelli en VideoMatch grabadas en Mundo Marino, de acuerdo al relato que realizó cuando fue invitado a PH Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe.

"Un fuego, algo que pase así raro ¿Vos decís que todas las monjas cumplen todas sus reglas?", expresó el joven de 28 años que se alejó de la actuación, tuvo un breve paso como futbolista en España y ahora se dedica al entretenimiento. "Me pasa que las situaciones armadas a mi mucho no me calientan", agregó al deseo.

"Me gustaría frenar en un semáforo, que se de vuelta la cofia y decirle 'vamos al hotel'", soltó insólitamente mientras sus compañeros temían por la continuidad de su relato al aire. El momento fue compartido por la cuenta oficial del programa y tuvo varios comentarios.

Trabajó en Casi Ángeles, brilló en Telefe y ahora vende fotos de sus pies

Nicolás "Tacho" Riera sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su llegada a FeetFinder, una plataforma similar a Only Fans pero enfocada en quienes sienten atracción sexual y fetichista hacia los pies masculinos, y causó revuelo en las redes. "Les dejo mi usuario", deslizó el actor que brilló en la tira diaria Casi ángeles.

Por medio de sus historias de Instagram, el actor reveló que ahora vende fotografías y videos de sus pies en la app para adultos mayores de 18 años y para quienes sienten deseo hacia esta parte del cuerpo humano. “Les dejo mi usuario de FeetFinder para quien quiera mis pies”, expuso Riera, quien saltó a la popularidad masiva como "Tacho" en la tira de Cris Morena.

Con el usuario "NickRiver", el actor dejó entrever en su publicación que ya lleva publicadas tres fotografías y un video. En su perfil, Nicolás se presenta con una foto y con su edad (37) para que cualquiera que desee abonar el valor de su contenido pueda verificar que sea él. “¿Tenés fetiches con los pies? Parece que les interesan más mis pies que el gaming, así que les dejo mi usuario de FeetFinder para quien quiera mis pies, ahí tienen, acá”, sumó Riera adjuntando un link para ingresar al perfil que, a partir de 5 dólares, permite ver el contenido exclusivo de su primer álbum titulado: "First session" (primera sesión).