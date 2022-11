Trabajó con Tinelli, se alejó de los medios y apareció con la cara desfigurada: el impactante video

Una figura que brilló en Showmatch preocupó a todos tras un video publicado en sus redes sociales. De quién se trata.

Un reconocido personaje que trabajó con Marcelo Tinelli en Showmatch publicó un video en sus redes sociales que despertó cierta preocupación. Allí se lo ve hablando de un tema que poco le importó a la gente, teniendo en cuenta que aparece con la cara muy lastimada.

"Se viene la 53ª edición de la San Francisco Miramar, una carrera muy clásica", comentó al inicio del video Fabio "La Mole" Moli, quien no hizo ninguna referencia a cómo tenía su rostro. El posteo fue realizado a través de su cuenta de Facebook, donde se refirió a la tradicional prueba ciclística de su provincia.

"No lo dejan correr a Jorge Giacinti, no lo puedo creer. Mi respeto y mi apoyo para que estés en esa vuelta. Fuerza, mi loco", señaló en apoyo al ciclista que, según contó, no lo dejan correr. El hecho deportivo quedó en un segundo plano y sus seguidores comenzaron a preguntar qué le había pasado en la cara, donde se puede apreciar que tiene varios puntos en la zona del labio inferior.

"Buenos días Moli ¿qué le pasó?"; "Fuerza hermano, que te recuperes pronto"; "Qué te pasó por Dios", fueron algunos de los comentarios que reflejaron preocupación. Mientras que hubo otras personas que se lo tomaron con humor. "¿Estás por filmar la película del padre de Chucky?"; "Tiene más puntos que Talleres", bromearon.

Admira a Tinelli y visita su ciudad hace 23 años

Un fanático de Marcelo Tinelli visita hace muchos años la ciudad de Bolívar, donde nació el conductor de Canta Conmigo Ahora. Lo considera su ídolo y viaja miles de kilómetros para estar presente en un evento muy particular que fue organizado por el "Cabezón".

Juan Carlos Villarruel vive en Sunchales, Santa Fe y viaja desde hace 23 años a Bolívar para disputar la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli, lanzada públicamente por Marcelo en el año 1999 a través de VideoMatch y cuyo nombre es en honor a su papá. "A mi viejo le decía 'papi yo quiero ir'", reveló el hombre sobre sus deseos de niño.

En la edición 2022 del evento deportivo, Juan Carlos volverá a viajar con la esperanza de encontrarse con Tinelli. "Fue una travesura que hice porque me escapé, porque mi viejo no me dejaba", dijo, y contó cómo fue la primera vez que disputó la Maratón: "Una camionero de una empresa nuestra láctea me llevó a Bolívar ese viernes y llegué, me dejó en el cruce a las 4 de la mañana".

En varias oportunidades pudo encontrarse con el presentador de televisión en su ciudad natal y dejó en claro que es su ídolo. Además, por su dedicación con el deporte, la organización le hizo un video de reconocimiento que fue publicado en las redes años atrás. En Sunchales, de donde es oriundo, fue distinguido en la Fiesta del Deporte como "Deportista del Pueblo".