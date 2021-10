Tini Stoessel rompió el silencio y habló de su pasado tóxico: “Cuesta salir”

La cantante se expresó sobre un duro momento de su vida y aconsejó a quienes atraviesan lo mismo. Tini Stoessel también se refirió a su sexualidad.

Tini Stoessel abrió su corazón y se sinceró sobre un vínculo tóxico que tuvo en el pasado. La cantante de Suéltate el pelo ofreció detalles sobre una relación tormentosa que atravesó hace algunos años y aconsejó a todas las personas que se encuentran en una situación así que traten de alejarse lo más rápido posible.

“A veces pasa que uno está metido en una relación que cuesta salir... Es válido que te des tu proceso de charlas y reencuentros... La estirada a veces pasa, pero llega un momento que si no tomás vos la iniciativa no la toma nadie. De verdad, cuando tengas muchas ganas de escribirle, escribile a otra persona, llama a una amiga. Hablale al perro, no sé”, comenzó su descargo la intérprete argentina.

“De verdad, cuando tengas muchas ganas de escribirle, escribile a otra persona, llama a una amiga. Hablale al perro, no sé”, siguió Stoessel, como consejo a todas las personas que están saliendo de una relación tóxica y tiene la tentación de volver a ella.

En diálogo con el medio español Shangay, Tini hizo alusión a su espectro sexual y lanzó: “Yo me planteé en un momento dado muchas preguntas a mí misma relacionadas con mi libertad sexual. Porque todos somos personas y nos podemos enamorar de otras no en base a su sexo, sino a su personalidad”.

Malentendido de Lali Espósito que involucró a Tini

El periodista Ángel de Brito reveló que Tini y Lali iban a ser parte de un recital solidario, pero que la primera finalmente no iba a poder asistir. A raíz de esto, algunos señalaron que el motivo de la negativa de Espósito a ser parte del show se relacionaba con su colega. “No me bajé de ninguno show, chiques. Jamás fue real que me hayan convocado. De hecho, nunca entendí de qué hablaban hasta ahora”, escribió Lali en su cuenta de Twitter.

“Nadie habló con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me bajé por la presencia de otra artista... cosa que jamás haría”, continuó la cantante, en respuesta a Ángel de Brito, quien dio una información errónea sobre el asunto. “Vos fuiste el único que me preguntó por privado si estaría en ese show y te dije que no sabía ni de qué me estabas hablando. De pronto veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres) y malintencionados”, agregó, en referencia al periodista de El Trece.