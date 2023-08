Tini Stoessel recibió la peor noticia tras separarse de Rodrigo De Paul: "Con su ex"

La revelación menos pensada tras la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Qué pasó con la cantante y el jugador campeón del mundo con la Selección Argentina.

Tini Stoessel es la expareja de Rodrigo De Paul. La separación fue confirmada durante la tarde/noche del 1 de agosto, cuando ambos protagonistas decidieron confirmar su ruptura a través de las redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una revelación inesperada sobre la "exesposa" del campeón con la Selección Argentina.

Fue en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, donde se dieron detalles sorpresivos sobre el futuro de Rodrigo De Paul tras separarse de Tini Stoessel. Si bien la cantante dejó en claro que "no hubo terceros en discordia", ahora la novela sí incorporaría una protagonista impensada.

Pitty La Numeróloga, famosa por hacer predicciones sobre celebridades de la farándula, fue contundente y aseguró que podría haber un regreso de Rodrigo De Paul con su expareja. “Creo que no está totalmente cerrada la relación con su ex esposa, con Cami. Va a haber muchas sorpresas, me parece que va a haber rotación de gente este año. La primavera va a traer muchas cosas”.

“Algo va a pasar ahí. Me parece que las cosas que quedaron pendientes siempre se tienen que resolver a la larga o a la corta. Pasa muchas veces cuando uno ve cosas, que uno las dice y después dicen ‘no ocurrió’. Claro, son cosas que no se saben y que no quedan tan expuestas. Yo no digo que van a volver, sino que hay cosas que quedan ahí y se tienen que resolver", sentenció la astróloga en el programa de Ángel de Brito.

Con Yatra también lo hizo: la coincidencia en la separación de Tini y De Paul

El comunicado que Tini Stoessel publicó en su cuenta de Twitter para anunciar su separación de Rodrigo de Paul desató una fuerte controversia en las redes sociales. No solamente los dos utilizaron el mismo modelo de mensaje, dejando entrever que lo redactaron en conjunto, sino que además sus fanáticos notaron un detalle todavía más extraño, vinculado a la relación que Tini mantuvo con Sebastián Yatra años atrás.

“Quiero contarles que con Tini/Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribieron en sus redes sociales, reemplazando sus respectivos nombres. El comunicado se viralizó y, rápidamente, sus fanáticos recordaron una enorme similitud con el anuncio de ruptura que Tini y Yatra emitieron a fines de 2019.

"Tini y De Paul pusieron el mismo comunicado y ella con Yatra habia hecho lo mismo. Todo lo que la rodea es tan frío, falso y calculado", comentó una usuaria de Twitter, junto a una captura de pantalla del comunicado que Tini había publicado sobre su separación del cantante. Al igual que De Paul, Yatra reprodujo exactamente el mismo mensaje en su cuenta.