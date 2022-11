Tini rompió el silencio y habló de su crisis con De Paul

Tini Stoessel habló de desamor en un concierto y alimentó los rumores de crisis en su relación con Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel sorprendió a miles de sus fanáticos al romper el silencio sobre la crisis que está viviendo con Rodrigo de Paul. "Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación", comentó algo melancólica la cantante durante el recital que brindó en Córdoba en la noche del jueves.

Desde hace varios días, está cada vez más instalado el rumor de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel atraviesan una fuerte crisis y que hasta el futbolista tiene intenciones de volver con Camila Homs, su exesposa y madre de sus hijos. Si bien hasta el momento ninguno de los dos había hablado al respecto, en las últimas horas fue la propia cantante la que dio indicios del mal momento que vive con el jugador de La Scaloneta, que fue confirmado como uno de los futbolistas que buscarán traer la Copa del Mundial de Qatar 2022.

"Ustedes saben que me gusta escuchar música con la que me siento identificada y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así", comenzó Tini mientras presentaba su siguiente canción en el show que dio el jueves en Córdoba. Sin mencionar directamente a Rodrigo de Paul, la cantante agregó: "Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso".

En ese sentido, la cuenta de Instagram @gossipeame también agregó que Tini habló de mucho de "desamor" y de "haber aprendido mucho este año". Ya en octubre la cantante había hecho comentarios durante un recital, evidenciando que su relación no estaba del todo bien con De Paul. "Levanten la mano los que venimos 'medio medio' en el amor", pidió Stoessel a su público. Al advertir que se levantaban pocas manos, agregó: "Ah, que bien, bueno... los que venimos 'medio medio' somos de carne y hueso".

Qué retoques estéticos se hizo Tini Stoessel

Según la Dra. Milagros Burga Ponce, Tini Stoessel se hizo varios tratamientos en el rostro. "Tenemos unos cambios en nariz con rinomodelación. También esa frente tan lisita por baby botox, obviamente relleno de ácido hialurónico en labios y un contorno mandibular", comentó en el video.

En tanto, Burga Ponce se refirió a los labios de la cantante, quien en los últimos meses también está bajo el ojo público debido a su noviazgo con Rodrigo De Paul. "De unos labios muy finitos se inició un proceso de múltiples inyecciones, espaciadas por tiempo, para llegar a tener esos labios", aseguró.