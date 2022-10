Tinelli se cansó y desenmascaró la "mentira" de Clarín: "Después de mucho tiempo"

Explosivo descargo de Tinelli contra Clarín. El conductor de Canta Conmigo Ahora se manifestó a través de Twitter.

Marcelo Tinelli salió al cruce de Clarín por una noticia que se difundió en las redes sociales. El conductor de Canta Conmigo Ahora no pudo ocultar su malestar al observar un artículo en el que se lo menciona y que, según él, nada tiene que ver con la realidad.

"Vuelvo a este medio después de mucho tiempo, para decir que esto es una MENTIRA ABSOLUTA. No soy de contestar, pero lamento que un diario tan prestigioso, mienta así. Ayer estuve en mi casa casi todo el día y solo salí para llevar a fútbol a mi hijo menor. Gracias", expresó Marcelo Tinelli. Ahora bien, ¿qué fue lo que publicó Clarín?

En Twitter, Clarín compartió un artículo en el que se afirma que Tinelli "visitó un ministerio para dar consejos sobre cómo dejar bien parado al Gobierno en los medios". Al observar esto, Marcelo enfureció contra el medio hegemónico y se expresó con un descargo contundente.

Tinelli contó la verdad de su relación con Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli se expresó luego de que Guillermina Valdés participara en ¿Quién es la máscara? y reveló la verdad sobre su relación actual con quien fu esu pareja. Luego de que la actriz protagonizara un programa de Telefe que compitió hasta último momento con Canta Conmigo Ahora en la batalla por el rating, el conductor de El Trece no dejó lugar a dudas: "Había un pacto".

Consultado por LAM sobre su opinión al observar a Guillermina Valdés aportando su talento en la competencia, Marcelo Tinelli fue contundente: dio a entender que actualmente no se entera de las novedades laborales de su expareja, ya que no le contó acerca de su incursión en Telefe debido a un pacto de confidenicialidad.

"No me molestó, cero. Conociendo a las personas no creo que haya sido así para nada. Son especulaciones que puede hacer cualquiera", sentenció Tinelli. Luego, en LAM le consultaron: "¿Ella te comentó que iba a estar en el programa o no te dijo nada?". Dejando en claro que ya no tienen la misma comunicación que antes, Marcelo Tinelli reveló que Guillermina Valdés no le confió su secreto laboral: "No, creo que había un pacto de confidencialidad. Así que no (me dijo nada) pero está todo bien".