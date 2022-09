Tiene 18 años menos: Hernán Crespo presentó a su nueva novia

Hernán Crespo sorprendió a sus seguidores al confirmar que está en pareja nuevamente.

Hernán Crespo volvió a ser noticia en las últimas horas y no por algún motivo futbolístico o relacionado a su carrera como entrenador. Es que el director técnico sorprendió a todos sus seguidores al presentar por primera vez oficialmente a su nueva novia, una joven 18 años menor que él.

En marzo, Hernán Crespo se mudó a Qatar para dirigir al Al-Duhail SC tras su paso por Banfield (2018/2019), Defensa y Justicia (2019/2020) y San Pablo (2021). Fue en el elenco de Florencio Varela donde tuvo su etapa más exitosa al coronarse en la Copa Sudamericana 2020, lo que le valió el llamado del cuadro paulista, uno de los más populares de Brasil.

Pero en las últimas horas, "Valdanito" fue noticia y por un tema lejano a la pelota. El exdelantero de River Plate sorprendió a sus seguidores al confirmar su relación con Antonella Silguero, con quien estaría en pareja desde mayo de este año. El romance avanza tanto que inclusive Crespo y Silguero están conviviendo en la ciudad donde se llevará a cabo la Copa del Mundo en noviembre próximo.

La publicación con la que Hernán Crespo confirmó su relación.

"Te amo mi amor", compartió el exfutbolista de la Selección argentina en un romántico posteo en sus historias de Instagram con una fotografía de su nueva pareja. Sin embargo, lo particular de esta relación es que Silguero cumplió 29 años el 7 de septiembre pasado, es decir 18 años menos que Hernán Crespo. Cabe recordar que el exfutbolista confirmó en diciembre del 2019 que estaba separado de la modelo italiana Alessia Rossi, a quien conoció en el 2002 y con quien tuvo a Nicole, Sofía y Martina.

Qué es de la vida de Sebastián Domínguez

Sebastián Domínguez dejó de lado la televisión tras su paso por ESPN para enfocarse nuevamente en el fútbol, pero está lejos de calzarse los botines. "Gracias, no esperaba tanta atención, me pongo nervioso. Dejo el programa, fui convocado y me ofreció Hernán Crespo trabajar con él y acepté. Tenía que ser algo así para verme lejos de este lugar. Tiene un estilo y un mensaje que es por lo que peleo. Yo nunca me preparé para estar acá y siento que aprendí mucho porque me llevo cosas que yo no conocía", soltó en el programa de Sebastián Vignolo el día que se despidió.

El presente de Domínguez es justamente al lado de su colega, como parte del cuerpo técnico del exdelantero en el Al-Duhail de Qatar. La dupla -que en realidad es comandada por Crespo- dirige al múltiple campeón del país en donde se disputará el Mundial y lleva sólo 6 partidos con un saldo de cinco victorias, ningún empate y una sola derrota.