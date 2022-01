Thelma Fardín reveló el motivo de su internación: "Me está costando reponerme"

La actriz habló sobre cómo vive la exposición por el reinicio del juicio a Juan Darthés.

Thelma Fardín se refirió a la internación que vivió hace algunas semanas y reveló cuáles fueron los motivos que la llevaron a necesitar esa estadía en el hospital. La actriz de Patito Feo dejó en claro que el estrés y la angustia provocados por el juicio al que hace frente y la exposición que eso conlleva le significaron un pico de estrés, por lo que necesitó atención médica.

“La verdad es que tuve un pico de estrés, me costó mucho reponerme (después de declarar), todavía me está costando reponerme. Son muchas cosas en la vida las que se ven hackeadas”, explicó la actriz sobre la visita al hospital que debió hacer recientemente, aunque también reveló que su malestar físico pudo haberse debido a una complicación con la ingesta de fármacos que tiene recetados por un médico.

Thelma continuó y dio a conocer que ingiere medicamentos psiquiátricos y esa habría sido otra causa de su pico de estrés. “Yo tomo medicación, antidepresivos y parece que hubo algo que no me sentó bien de lo que estaba tomando”, soltó la joven. Y concluyó: “En realidad lo que pasó fue una mezcla de todo, un pico de estrés y estos medicamentos que ya yo tomo. Hubo una combinación que no me hizo bien”.

Thelma Fardín sobre su relación con Camilo Vaca Narvaja

En las últimas semanas han habido algunos rumores de separación en la pareja de Fardín y Vaca Narvaja y, en diálogo con Catalina Dlugi, la actriz dejó en claro que algo de cierto hay. “Nosotros no nos separamos. Es un momento de crisis, no quiero que me corran del eje y que hablen de mi situación sentimental. Camilo está muy presente y más por su historia”, soltó sobre la situación que atraviesa con su novio.

A pesar de esa realidad, la celebridad aseguró que aún están en pareja con Camilo y que se sostienen el uno al otro, aún en momentos donde la relación no es la mejor. “Me está acompañando y tratamos de salir adelante, cada uno con su historia y también como pareja", enunció, en alusión a la energía que le ponen a la relación para conseguir estar bien nuevamente. "Acompañarnos, sin duda, nos vamos a acompañar. Tengo toda mi vida hackeada por completo por el proceso judicial”.

En el mismo reportaje, la celebridad hizo alusión a la revictimización que suelen sufrir la denunciantes de abuso sexual. “Cuando hablamos de revictimización, el proceso judicial es profundamente revictimizante... Acá se me terminó la teoría, lo viví en el cuerpo y en carne propia”.