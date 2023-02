Tensión: Andy Kusnetzoff le contestó "con la peor de las ondas" a María O'Donnell

Luego de la entrevista de Andy Kusnetzoff a Lionel Messi, María O'Donnell protagonizó un tenso intercambio con su compañero en el pase de programas.

La cortante respuesta de Andy Kusnetzoff a María O'Donnell al aire: "No quiero".

Tras la visita de Lionel Messi al programa radial Perros de la Calle, el conductor Andy Kusnetzoff mantuvo un tenso intercambio con María O'Donnell y le lanzó cortantes respuestas a las preguntas de la periodista. "No quiero responder ninguna pregunta tuya", sentenció Kusnetzoff generando malestar al aire.

La situación arrancó durante el pase de programas radiales en Urbana Play, espacio donde O'Donnell le hizo preguntas a Kusnetzoff sobre su entrevista con el futbolista que ganó el Mundial Qatar 2022. “¿Messi vive en las afueras de París?", preguntó María tratando de sacarle algo de información a su colega, que se mostró reticente a dar respuestas y señaló: "No sé nada. Me llevaron con los ojos vendados como cuando le hice una nota a Salman Rushdie y aparecí en la puerta”. “¿No lo podés decir?”, presionó la conductora de la primera mañana y Kusnetzoff arremetió: “No lo sé, fui con los ojos vendados. No sé donde está, María. Vi viñedos, seguramente sea Burdeos”.

El clima se caldeó del todo cuando María disparó una nueva pregunta que provocó una picantísima y tajante respuesta de su colega: "¿Pero el entorno es el padre?". Fulminante, del otro lado solo recibió un cortante: “No sé María, no quiero responderte nada. Te soy sincero, con todo cariño, con amor, con la confianza que tenemos, te digo, no quiero responder ninguna pregunta tuya porque ya sé todas cuáles son”.

Messi y Anto Roccuzzo se conmovieron con el relato de Hernán Casciari: "Nos hicieron llorar"

Lionel Messi conmovió a todos por el audio que envió a Perros de la Calle, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en FM Urban Play 104.3. El periodista se largó a llorar antes de presentar al aire el mensaje del capitán de la Selección Argentina mientras se encontraba con Hernán Casciari, el autor del cuento sobre el "10".

"Me llega un mensaje, no lo pude terminar de escuchar. Me quedé en shock, vi que lo nombraba a Hernán y decidí compartirlo con ustedes al aire. El mensaje es de Lionel", expresó Andy en la emisión de Perros de la Calle del jueves 22 de diciembre. "Hola Andy ¿cómo andas? Te quería mandar este audio porque estamos acá, nos levantamos con Anto y estábamos tomando mate", comenzó.

"Me puse a mirar un poquito de TikTok y vi ahí lo que contaste, y la verdad que buenísimo. Me alegro de que te haya superado, que haya salido todo bien, que hayas contado lo que contaste", expresó Leo, frente a la atenta mirada de Andy y Casciari, sumamente emocionados. "Después pasó un ratito y Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó, la verdad que fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos", confesó.

El cuento de Hernán Casciari se llama Messi y su valija, y se filtró un adelanto de la crónica hace pocos días que saldrá próximamente en Revista Orsai. "Es algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo, quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos, decirle que los escuchamos, nos emocionamos, me hicieron llorar y quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande para todos", concluyó Messi.

Una vez terminado el audio, Andy y Casciari se miraron con lágrimas en los ojos. "Es el 'ya está' que hace Lionel", manifestó el periodista y escritor, haciendo referencia a lo que dijo el 10 cuando la Selección Argentina salió campeona del Mundial Qatar 2022.