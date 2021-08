Susana Giménez volvió a publicar una foto por accidente y se hizo viral

La diva de la televisión difundió sus datos personales sin querer, a través de una historia de Instagram.

Susana Giménez volvió a cometer un error con el manejo de sus redes sociales al publicar sin querer una captura de pantalla en su historias de Instagram. Aunque apenas lo notó eliminó la publicación, ya era demasiado tarde: varios de sus seguidores se habían descargado la imagen y la difundieron en Internet, muy divertidos con la recurrente torpeza cibernética de la conductora.

Susana viajó a Uruguay para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, la Pfizer, que le llegó el 24 de abril. Más tarde, durante los primeros días de junio, le aplicaron la segunda. Para su mala suerte, contrajo el coronavirus justo un día después de haber recibido la última dosis. Después de una lenta recuperación en terapia intensiva, finalmente le dieron el alta.

Esta semana, la diva publicó sin querer una captura de pantalla de su certificado digital de vacunación contra el coronavirus, en donde además de su DNI y su nombre completo, María Susana Giménez Aubert, aparecen un código QR y las fechas exactas en las que recibió las dosis: el 24 de abril y el 4 de junio.

Certificado de vacunación de Susana Giménez, publicado por error en su cuenta de Instagram.

Otras publicaciones que Susana Giménez hizo en las redes por error

Esta no es la primera vez que la estrella de la televisión publica contenido de manera accidental en sus cuentas personales. Uno de sus bloopers virtuales más icónicos ocurrió cuando estaba aprendiendo a usar Twitter y, en lugar de comentarle a su amigo un tweet por mensaje privado, Susana lo envió como un tweet, de modo que se hizo público y todos lo pudieron ver.

El día en que Susana Giménez se burló públicamente de Jorge Rial por accidente.

El posteo era de Real Time Rating, sobre la renuncia en vivo del conductor Jorge Rial del programa TV Nostra. Aparentemente, una amiga suya le había enviado el tweet por mensaje directo para mostrarle la noticia y ella respondió: “La vi la vi que chocó la FERRARI TODO LLEGA beso enorme marce querida”. En otras oportunidades, Susana también publicó selfies que se sacó accidentalmente con la cámara frontal, en muchas de ellas, sin nada de maquillaje y de entrecasa.

Historia de Instagram publicada por Susana Giménez sin querer en su cuenta de Instagram.

En otra oportunidad, publicó sin querer una conversación por Whatsapp con su asistente personal, Dolores Mayoll. En el chat, aparecía una foto de Susana Giménez en Cataratas del Iguazú, junto con el mensaje: “Estuve en Iguazú. La pasamos brutal. Me recibieron fabuloso en el hotel y me nombraron 'Huésped de honor”. Una vez más, lo publicó en su cuenta de Twitter y sus seguidores notaron que no había sido adrede.