Sorpresivo: Nico Vázquez confirmó el fin de una etapa junto a Gimena Accardi.

Nico Vázquez y Gimena Accardi son una de las parejas más queridas del ambiente del espectáculo. Con un amor que ya lleva dos décadas, los actores se conocieron durante el rodaje de Casi Ángeles y se volvieron inseparables. Juntos, atravesaron golpes duros de la vida pero siempre supieron salir adelante. En las últimas horas, el artista comunicó una dolorosa noticia que movilizó a todos sus fanáticos.

"Hasta siempre Dorita. Gracias por tantas enseñanzas y amor. Guardaré cada momento en mi mente y en mi corazón, ya que te saqué fotos con flash con mi cámara imaginaria", comenzó escribiendo en un posteo donde se despide de su personaje de Tootsie, el aclamado éxito de Broadway que interpretó en la calle Corrientes.

Acompañado por su mujer, sus padres y su hermana, el actor cerró este ciclo con mucha melancolía. "Así fue la última función de Tootsie, cerrando un ciclo de dos años que llevaré siempre en mi corazón. En esa sala llena, rodeado de mi familia, mis padres, mi hermana, mis sobrinas y como siempre, con Gime acompañándome con todo su amor", continúa el texto.

Y concluye: "Terminé la noche con el buzo de Mutando, recordando mis comienzos y todo lo que hemos construido juntos. Hoy sigo recibiendo mensajes hermosos de mis compañeros y compañeras, llenos de agradecimiento y sorpresas, y me conmueve profundamente. Cada aplauso, risa y muestra de cariño de ustedes queda en mi corazón. A todos los que me acompañaron, tanto en el escenario como desde el público, gracias por hacer de esta experiencia algo único e inolvidable. Gracias por este viaje maravilloso. Nos vemos pronto, en lo que sigue. Hasta la próxima y gracias por tanto".

La tremenda revelación íntima de Gimena Accardi sobre su relación con Nicolás Vázquez

Gimena Accardi es una reconocida actriz que fue protagonista de una de las novelas juveniles más vistas, Casi Ángeles. Allí conoció al actor Nicolás Vázquez y comenzaron una historia de amor que es seguida por muchos fanáticos. La pareja lleva más de una década juntos y son de las favoritas del espectáculo nacional. La conductora de Olga estuvo en el programa La Noche Perfecta y habló de todo.

Al ser una de las parejas más consolidadas del medio, muchos se preguntan cómo hace la pareja para seguir enamorados como el primer día. En el programa le consultaron y ella no dudó en responder: "Hace 17 años en pareja, frecuencia cuatro por semana". Ante esto, Accardi ventiló detalles íntimos de su relación con Nico Vázquez: "Hemos dicho eso sí, ¿viste que va variando? Pero más o menos, ese el número considerable que nos gusta".

Luego, el conductor señaló sobre los datos que tenía de la intimidad de la pareja: "Siete de la tarde es como tu horario favorito, decís 'cuando la panamericana está llena', me parece perfecto". A lo que la actriz respondió entre risas: "Yo prefiero a la tarde. A mí me pasa que a la noche, una vez que estoy con el pijamita me quiero meter en la cama para ver una serie. No quiero sacarme todo si me acabo de poner".

A su vez, Accardi reveló que no le gustan las caricias ni dormir cucharita. "No, ¿quién duerme cucharita? Por suerte tenemos una cama bastante grande. Estar toqueteándose mientras uno duerme es muy incómodo", comentó divertida la actriz.