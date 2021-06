Sorpresa: Diego Topa confesó sus ganas de estar en MasterChef Celebrity 3

Los más chiquitos aman sus canciones pero, ¿podrá llevar todo su talento escénico a las cocinas de MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity 3 sigue sumando ofertas de famosos, mediáticos, músicos, futbolistas y actores que tienen ganas de probar suerte en la gastronomía contrarreloj y en el reality imbatible de Telefe. A la lista se sumó el animador infantil Diego Topa, que contó que ya lo llamaron del programa en una ocasión. "Todos me quieren", admitió.

Desde que anunció el nacimiento de su hija Mitai en enero de 2020, la vida de Diego Topa se llenó de alegría y regocijo, y mientras vive a pleno su paternidad, también busca un vuelco a nivel profesional. "Me llamaron para hacer MasterChef. En la primera temporada me llamaron para hacer un reemplazo, en la segunda para estar y en la tres todavía no", comenzó diciendo Topa en el ciclo radial Hoy es mejor (Mucha Radio FM 94.7), conducido por Guido Zaffora.

Y luego agregó: "Yo no trabajo más para Disney el tema es que yo estoy muy relacionado con la marca y Telefe es muy Nickelodeon entonces la producción y todos me quieren. Hablo con todos".

"La verdad, me encantaría estar en MasterChef. Me divierto, lo miro, me encanta, soy re fan. Me parece un programa super familiar y sé que aportaría mucho humor para los chicos mi presencia ahí", indicó. "Mucha gente de producción de MasterChef trabajó conmigo y me dicen "morimos porque estés acá". Yo me enfoco mucho en el amor de las familias", cerró Topa.

Dani La Chepi apuntó contra Sol Pérez antes de la final de MasterChef Celebrity: "No me gustaría que gane"

Dani La Chepi y Sol Pérez terminaron convirtiéndose en furiosas rivales en MasterChef Celebrity 2, con cruces en vivo y en ciclos de espectáculos por igual. En Implacables, la influencer no se anduvo con vueltas a la hora de elegir a una candidata a ganar el certamen y dejó de lado a la modelo al afirmar que “no quiere que gane porque no le gusta”.

En diálogo con el ciclo de El Nueve, la influencer reveló que su candidata a convertirse en campeona de MasterChef es Georgina Barbarossa y justificó su elección. “Con ella hablo más que con mi mamá. Le dicen ‘La tía’ pero es como una mamá y me parece que se lo merece. Es una mina tan remadora de la vida, y aparte cocina muy bien, aunque los chicos también. Gastón (Dalmau) y Cande (Vetrano), la verdad es que también me gustaría que ganen”, afirmó.

Rápida de reflejos, Dani La Chepi aseguró que “Sol Pérez no me gustaría que gane” y se rio junto a los panelistas de la rivalidad entre ambas. “¿Se venía la pregunta, no? Es que, para mí, los que se fueron se fueron. Ya está, te fuiste. En ese tiempo que no estuvo, tuvo tiempo para practicar, pero todos los demás no descansaron nunca”, justificó.