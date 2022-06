Sofía Pachano destrozó a Cocineros Argentinos: "Muy doloroso"

Sofía Pachano apuntó contra la producción de Cocineros Argentinos, de donde se fue en medio de una fuerte polémica.

Sofía Pachano volvió a hablar de Cocineros Argentinos tras su abrupta salida del histórico programa de cocina de la Televisión Pública y no dudó en apuntar nuevamente contra el ciclo. "No se me avisó a tiempo", aseguró la exconductora del programa en diálogo con Intrusos (América TV) sobre su ausencia en la entrega de los Premios Martín Fierro.

Después de un año al frente del programa, la salida de Sofía Pachano de Cocineros Argentinos estuvo marcada por la polémica. Es que la conductora tomó la decisión de renunciar y en la TV Pública no gustó nada esta repentina determinación. De todos modos, sorprendió la ausencia de Pachano en la entrega de los Martín Fierro, donde Cocineros Argentinos se llevó el galardón a Mejor programa de Gastronomía gracias a la labor de su conductora, entre otros.

En diálogo con Intrusos, Sofía Pachano se refirió a su faltazo a la ceremonia y volvió a apuntar contra el ciclo de TVP. "Realmente fue porque no se me avisó a tiempo", insistió la hija de Aníbal Pachano, algo que ya había explicado en sus redes sociales. En ese sentido también aseguró: "Lamento el final porque yo la pasé muy bien, no sé por qué no estoy este año ahí. No tengo ningún motivo".

"Fue muy doloroso", siguió con sinceridad la participante de MasterChef Celebrity: La Revancha. Consultada por el cronista de Intrusos, Pachano disparó con todo contra la producción de Cocineros Argentinos: "Más allá de las decisiones, siempre son las formas. Lo que nunca hay que perder son las formas".

"Yo creo que ahí tuve siempre buenas formas, cumplí con mi trabajo, a veces mas de lo que tendría que haber cumplido o hecho. Me dolieron las formas", cerró todavía indignada Sofía Pachano. Cabe recordar que a la temporada actual sumaron a varias cocineras de renombre en reemplazo de Pachano: Narda Lepes, Ximena Sáenz y Karina Gao.

El lado B de la salida de Sofía Pachano de Cocineros Argentinos

"Laura Azcurra tuvo que salir de urgencia a cubrirla, pero lo cierto es que Sofía Pachano se fue de un día para el otro. Hay mucho enojo en la Televisión Pública porque es uno de los pocos programas que andan muy bien en el canal", habían informado en Socios del Espectáculo apenas surgió el escándalo. En ese momento, Pachano mantuvo un perfil bajo y no dijo nada al respecto, pero horas más tarde salió a blanquear su situación.

"Claramente ya no soy parte de Cocineros Argentinos. No dije nada antes porque estábamos en algunas negociaciones. Cosas internas que a ustedes no les van a importar", comenzó su descargo Sofía Pachano a través de sus historias de Instagram. "Para mí fue muy doloroso no estar más en el programa. Las cosas a veces llegan a su fin y ese fue el caso. Cuando se cierra una puerta se abre otra. En general, pasa eso en la vida", añadió Sofía Pachano y concluyó que "le hubiera encantado hacer una despedida en el programa en vivo" pero que "en su momento lo habló y no se pudo".