Silvina Luna salió de terapia intensiva: "Mejorías"

Ángel de Brito compartió detalles sobre el estado de salud de la actriz y modelo. La exparticipante de Gran Hermano está internada en el Hospital Italiano hace más de un mes.

Silvina Luna permanece internada en el Hospital Italiano desde mediados de junio por una delicada afección respiratoria, pero en las últimas horas tuvo una leve mejoría y fue trasladada a la terapia intermedia. "Salió de la terapia intensiva en donde estaba. No quiere decir que esté muchísimo mejor esto. Ojo, no quiero crear falsas expectativas, tampoco”, reveló Ángel de Brito.

“Día por medio voy preguntando como está Silvina... Al hermano, a los amigos, a los médicos que la están tratando. Y me cuentan que hoy la cambiaron de piso", precisó el conductor de LAM en la emisión del último lunes. "Ya no está en el piso de la terapia intensiva donde están todos. Pregunté si estaba en sala común, pero me dijeron que está en una habitación aunque con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva”, explicó el periodista y sus “angelitas” tradujeron que sería “como una terapia intermedia”.

“Me explicaban los médicos que esto lo hacen frecuentemente para alentar a los pacientes, porque psicológicamente la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente. Mientras estuvo intubada y sedada, no se daba cuenta dónde estaba", agregó de Brito. En ese sentido, el conductor de LAM completó: "Pero como Silvina tuvo ciertas mejorías, está consciente y activa, prefirieron hacer esto que hacen frecuentemente en muchas clínicas, con el mismo control, exacto, de una terapia intensiva”.

“Le está haciendo mucho bien todas las muestras de cariño, de afecto, de fe, los rezos, las virgencitas, las cartitas, todo lo que le manden. Los que quieran, pueden seguir haciéndolo, que familiares, amigos y el personal del Italiano lo reciben”, continuó Ángel. No obstante, desde el entorno de la actriz le dijeron que “no quiere visitas, no quiere ver a nadie porque se siente débil”.

En esa línea, el periodista sumó: “Los que la conocemos bastante y hemos trabajado con ella, sabemos que es muy coqueta. Así que no quiere mostrarse así”. Además, contó que a la par del tratamiento médico, continua con sus meditaciones ya que "las hace con el celular, con guías y audios”.

El delicado estado de salud de Silvina (que necesita un trasplante de riñón) se agravó por una bacteria que afectó sus pulmones. La artista desde hace meses debe someterse a diálisis por la insuficiencia renal que le provocó las intervenciones quirúrgicas que le realizó Aníbal Lotocki.

Aníbal Lotocki fue inhabilitado para ejercer la medicina pero seguiría atendiendo

Aníbal Lotocki fue inhabilitado para ejercer la medicina. Así lo resolvió la semana pasada la Sala 3 de la Cámara de Casación Pena en una medida cautelar tras el recurso interpuesto por la querellante Pamela Estefanía Sosa, ex pareja de médico, representada por el abogado Fernando Burlando.

La denunciante fue una de las cuatro que presentaron medidas judiciales contra el cirujano, a las que se suman Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna, por las que el cirujano recibió una condena en primera instancia a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por "lesiones graves". Pero como el fallo aún no está firme, recuperó la libertad tras pagar la fianza.

En esa causa, se determinó que Lotocki causó lesiones en el cuerpo de las cuatro mujeres con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

Contra la sentencia dictada por el tribunal, se presentaron recursos de la fiscalía, de la defensa y de la querella que representa a Sosa, que además de cuestionar que "no se lo condenó a Lotocki por el delito de estafa", insistió para que el médico "no ejerza la medicina mientras Casación define si confirma la pena".

El fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, había presentado el pedido de inhibición y inhabilitación ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que la semana pasada había requerido la opinión de las partes al respecto de la inhabilitación de Lotocki. La Fiscalía consideró que corresponde ordenar la "inhabilitación provisoria" para el ejercicio de la medicina y el "comercio en el ámbito estético y cosmético".

El recurso interpuesto por Sosa "impugnó la decisión adoptada por el tribunal anterior" que denegó la petición de que se imponga a Lotocki "la medida cautelar consistente en la inhabilitación para continuar ejerciendo la medicina, hasta tanto la sentencia condenatoria -eventualmente- adquiera firmeza”, explicaron en su fallo los magistrados Magariños, Alberto Huarte Petite y Jantus, de la Sala 3 de Casación.