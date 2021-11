Silvina Luna recordó su video íntimo con una picante frase: "Volví"

Silvina Luna visitó Mendoza y bromeó con su video íntimo en un viñedo que se filtró hace una década.

Silvina Luna viajó a Mendoza y bromeó con su video íntimo que se filtró hace 10 años en el que estaba con su novio de entonces en Napa Valley, California. "Y un día volví", se divirtió la ex Gran Hermano al compartir una imagen suya en un viñedo de la provincia cuyana, similar al de la grabación prohibida. La propia modelo habló en diversas oportunidades sobre el tema para buscar desdramatizarlo, aunque también contó que fue algo que la hizo sufrir mucho.

Hace ya más de 10 años, se filtró un video en el que se podía ver a Silvina Luna tener relaciones sexuales con su pareja de ese momento. La locación era un viñedo de Napa Valley, California, según contó la modelo en alguna oportunidad. Esta filtración fue muy dolorosa para la ex Gran Hermano, ya que la hizo alcanzar un nivel de exposición que no deseaba. "Hicimos un video para nosotros y un maleducado lo robó y lo publicó", reveló Luna hace poco en PH: Podemos Hablar, donde estuvo como invitada.

Pero el paso del tiempo y un rotundo cambio de vida hicieron que la modelo hoy esté más tranquila, logre superar de alguna forma aquel feo momento que le tocó vivir y hasta se permita bromear con la picante grabación que le robaron. "Y un día volví... ¡Pero para tomar un vinito!", escribió Silvina Luna para acompañar una imagen en la que se la ve en un viñedo de Mendoza, muy divertida. La modelo fue a la provincia cuyana para descansar unos días.

Silvina Luna destrozó al Polaco

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, la modelo explicó por qué en la última edición de PH: Podemos hablar señaló que Fernando Gago fue su peor novio y no mencionó al Polaco, a pesar de que es de público conocimiento lo mal que se llevaban.

"La realidad es que es inimputable. Además, yo me quedé ahí. Una se tiene que hacer cargo también de las cosas que hace y yo elegí seguir a su lado", manifestó, sobre el cantante tropical. Y agregó: "Con él lo pasé mal, sí, pero me quedé para aprender. Yo no estaba pasando un buen momento, no tenía la paz ni la tranquilidad que quizás hoy sí tengo. Esa relación me sirvió para cambiar un montón de cosas en mi vida y tener este equilibrio". Con el tiempo, pudo rescatar los recuerdos lindos de la relación y hacerse cargo de los más difíciles. "A partir de ahí pude modificar un montón de cosas y hoy me encuentro de otra manera", subrayó.