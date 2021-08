Silvina Escudero atraviesa un delicado momento de salud: "Es horrible"

La panelista de Los Mammones realizó un contundente anuncio en sus redes sociales. Silvina Escudero habló sobre su salud y sorprendió a los seguidores.

Silvina Escudero realizó un sorpresivo descargo mediante sus redes sociales en el que alarmó a sus seguidores. Habló de su salud y de los problemas que acarrea día a día. "Es horrible. Tengo que hacer kinesiología siempre. También hago RPG y ejercicios diarios en casa”, manifestó la panelista de Los Mammones. ¿Qué es lo que le sucede?

Según narró la propia protagonista, sufre de problemas cervicales y lumbares. "Cada tanto, cuando estoy muy dolorida, se acompaña de síntomas fuertes como mareos, nauseas, baja de presión… y hasta desmayos. Hace varios años necesité cambiar mi relación con el medio. Hoy me siento mucho más a gusto y lo disfruto más. Aprendí y acepté que van a hablar y decir cosas que duelen y que hasta probablemente no sean ciertas”, explicó la ex figura del Bailando por un Sueño.

Silvina Escudero habló sobre su salud y sorprendió a los seguidores.

Por otra parte, en cuanto a su vida privada, Silvina Escudero dejó en claro que tomó una postura mucho más retraída al momento de preservar su intimidad: "No puedo salir a explicar y contestar siempre. También empecé a cuidar mi intimidad ya que antes era un libro abierto, y ahora lo dejo entreabierto. Y lo primordial es saber que todo es cíclico. Tiempo al tiempo”.

La insólita anécdota de Silvina Escudero en un hotel alojamiento

Silvina Escudero se sinceró sobre una irrisoria experiencia que tuvo en un hotel alojamiento en una reciente aparición televisiva y echó a reír a todos los presentes en el estudio. En su relato, la celebridad reveló que cuando estaba en el ascensor del establecimiento, de repente, se cayó el techo del elevador sobre su cabeza y la de su acompañante.

“¿Qué estabas haciendo en el ascensor?”, preguntó en doble sentido Flor de la V, panelista de A la tarde, a la bailarina. “Nada, se cayó. Un hotel de primer nivel, eh. Estamos hablando del hotel con mayor nivel”, respondió Escudero y dejó en claro que el incidente no ocurrió por la precariedad del lugar. “Literalmente el techito ese de chapa se nos cayó en la cabeza”, continuó su relato.

“Fue cuando llegábamos al lugar. Igual me maté de risa porque no nos habíamos hecho nada y era como: ‘¿Esto que está pasando es cierto?’ Quedó como anécdota”, expresó la ganadora de Bailando por un Sueño. Luego, suspicaz, Flor de la V indagó sobre quién era el acompañante de la bailarina aquella noche, pero no obtuvo el nombre. “Y, fuimos pareja durante cinco años después de eso” fue el único dato que Escudero dio sobre su relación con esa persona.