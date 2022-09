Shakira lanzó un tremendo reproche hacia Piqué tras su divorcio: "Dejé de lado"

La cantante se refirió a su polémico divorcio y reveló que fue un periodo muy difícil para ella y su familia.

Shakira rompió el silencio y se refirió por primera vez a su escandaloso divorcio de Gerard Piqué. En medio de las negociaciones con el futbolista para acordar la división de bienes tras más de 10 años de relación, la reconocida cantante colombiana habló de cómo transita este complicado momento y lanzó un fuerte reproche hacia su expareja.

En una reciente entrevista que brindó con el medio español Elle, la intérprete de Waka Waka habló a fondo de su divorcio del futbolista y le hizo un fuerte reproche luego de la década que compartieron juntos. "Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo", comenzó por decir la cantante.

En este marco, luego de hablar a corazón abierto de cómo afecta la situación a su familia, Shakira confesó que dejó su carrera en segundo plano por acompañar el sueño profesional de Piqué. "Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no?", lanzó la colombiana categórica.

"Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", reprochó duramente la intérprete sobre el tema.

Asegura que es el hijo de Shakira, tiene una enfermedad grave y le reclama 200 mil dólares

Pedro, un joven colombiano, apareció en televisión y aseguró que era un hijo no reconocido de Shakira y el actor Santiago Alarcón. El supuesto hijo confesó que está gravemente enfermo y que necesita contactarse con sus padres biológicos para que lo ayuden a solventar los gastos de su enfermedad, la cual no aclaró.

Además, aseguró que recuerda el momento en el que Alarcón lo abandonó. “Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida!”, recordó.

El joven señaló que se enteró de la identidad de sus padres biológicos cuando escucho una conversación de sus padres adoptivos. “Como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, explicó y remarcó no tener traumas por “haber sido abandonado”.

Finalmente acusó al actor colombiano por una supuesta amenaza de muerte: “me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”.